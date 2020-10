International. Franck Riester : « Les Régions sont la véritable cheville ouvrière du plan Export »

Que prévoit le plan de relance pour accompagner les entreprises qui veulent se lancer à l’export ?

Franck Riester : Vous avez raison de souligner que le volet export de France Relance ne s’adresse pas qu’aux entreprises exportatrices mais aussi à celles qui souhaitent le devenir. Nous mettons à disposition des PME et ETI des outils simples, déployés au plus près du terrain par la Team France Export et ses partenaires dans chaque région. Nous leur donnons d’abord accès à de l’information personnalisée, mise à jour en temps réel, car le manque de visibilité est le premier obstacle à l’export. Nous les soutenons en renforçant les financements publics, qui permettent de réduire les coûts et l’exposition au risque.

Quels sont les outils mis en oeuvre ?

F.R. : Concrètement, depuis le 1er octobre, les entreprises peuvent bénéficier du Chèque Relance Export, qui prend en charge jusqu’à 50 % de leurs dépenses de projection. Elles ont accès à l’assurance-prospection, qui permet de sécuriser les démarches export, ainsi qu’à toute la gamme des financements publics. À compter de janvier 2021, les exportateurs disposeront d’une nouvelle offre d’information en temps réel, via leur compte personnalisé sur le site de la Team France Export.

Comment ces dispositions sont-elles accompagnées en Région pour qu’elles touchent les entreprises ?

Nadia Pellefigue : Dans Le Plan de relance pour l’emploi régional, doté de 211 millions d’euros, il y a un volet consacré à l’export. Cette aide s’adresse prioritairement aux TPE, PME et aux entreprises de taille intermédiaire. La région se veut un facilitateur d’accès à l’export. Ce Pass Relance export peut aller jusqu’à 70 % de taux d’aide et 20.000 euros de subvention. Il peut se cumuler avec d’autres aides, comme les chèques export de Business France, et ainsi régler 100 % des dépenses d’export. La Région Occitanie a aussi déployé une offre particulièrement riche d’accompagnement et de financements pour ses exportateurs, avec un volet spécifique pour accompagner la filière viticole. Ce sont actuellement dix-huit conseillers de la Team France Export qui accompagnent plus de 3900 entreprises en Occitanie.

Franck Riester : Les Régions sont la véritable cheville ouvrière du plan Export. Parce qu’elles pilotent la Team France Export sur leur territoire, mais aussi parce qu’elles déploient des efforts considérables pour accompagner les exportateurs. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu les mesures nationales et sectorielles du plan export pour qu’elles complètent les mesures locales de soutien à l’export mises en œuvre par les Régions. Le partenariat État-Régions est au cœur de la relance de l’export, et de la relance tout court, comme l’a réaffirmé le Premier ministre à l’occasion de la signature, avec les présidents de Région, de l’accord de partenariat sur le pilotage du plan de relance.

Quels sont les retours attendus pour le soutien aux entreprises ?

Nadia Pellefigue : Le premier objectif est avant de tout de faire face à la crise. En 2019, nous avions le premier solde excédentaire des régions française, avec une balance commerciale régionale à + 12,2 milliards d’euros. Avec la crise sanitaire et économique actuelle, nous avons connu un repli sans précédent. À la fin du second semestre 2020, notre balance se situe à - 1,7 milliard. L’objectif est donc bien de relancer nos exportations, de faire en sorte que nos entreprises s’ouvrent davantage à l’international pour conquérir des nouveaux marchés et ainsi faire progresser leur chiffre d’affaires.

Franck Riester : L’objectif est clair. Nous voulons renouer au plus vite avec les bonnes performances à l’export qui étaient les nôtres en 2019, et cela, au service de deux objectifs : l’emploi et le développement économique de nos territoires. Notre conviction, c’est que les succès des entreprises que nous aidons à se projeter à l’export vont créer des emplois supplémentaires, partout en France. Avec les outils de financement que nous déployons, nous voulons soutenir 10 milliards d’euros d’exportations supplémentaires par an. La nouvelle offre d’assurance-prospection a vocation à financer 1 milliard d’euros de dépenses de prospection. Avec le Chèque VIE, enfin, nous voulons permettre à 3000 jeunes de partir en mission à l’étranger et diversifier leurs profils.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Nadia Pellefigue, vice-présidente du conseil régional d’Occitanie en charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur. (Crédits : Région Occitanie) et Franck Riester, le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité (Credit : MEAE/Jonathan Sarago).