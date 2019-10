Transports. Tel Aviv, Budapest et Tanger désormais au départ de Toulouse-Blagnac

Soixante-treize destinations, dont cinq nouvelles et quelque 5,3 millions de sièges mis à la vente. Dans le programme automne hiver 2019-2020 de l’aéroport de Toulouse, les compagnies low cost continuent de faire le beau temps et sont les seules à ouvrir de nouvelles routes régulières. Opérée par Easyjet, une liaison Toulouse-Tel Aviv sera assurée deux fois par semaine à compter du 27 octobre. « Une ligne très attendue » souligne Philippe Crébassa, président du directoire d’Aéroport de Toulouse-Blagnac et de nouveaux horizons qui s’ouvrent pour la compagnie orange.

Easyjet, dont la base toulousaine s’appuie sur quatre appareils, remplace cet automne deux Airbus A319 pour deux A320 de plus grande capacité et au rayon d’action plus large. Un changement de flotte qui lui permet d’ouvrir des destination moyen-courrier comme Israël. C’est à Ryanair, dont l’offre augmente cette saison de 69 %, que l’aéroport doit les quatre autres nouvelles lignes.

Ouverture à l’est

La compagnie irlandaise, qui vient de lancer à Toulouse sa troisième base française avec deux appareils stationnés, teste quatre villes inexplorées jusqu’alors. Outre Luxembourg (trois vols par semaine), Tanger et Oujda au Maroc (deux vols hebdomadaires), la low cost ouvre Budapest avec deux liaisons par semaine. Elle renforce ainsi l’offre vers l’Europe de l’Est, moins bien desservie par l’aéroport. La plateforme dit d’ailleurs « être en discussion » avec des compagnies pour la Pologne et la Russie.

La clientèle moscovite pourrait en effet être intéressée par le produit Toulouse, « porte d’entrée » pour elle des stations de ski, surtout andorranes. Cet hiver, le ski va en outre booster l’activité charters avec chaque dimanche, huit vols prévus, soit 12500 sièges en provenance du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Trafic en baisse

Pour le reste, le programme hiver 2019 prévoit plusieurs montées en fréquence, chez Volotea, troisième low-cost en parts de marché, pour Nice ou Malaga ou encore chez Air France qui met en place une septième liaison quotidienne entre Toulouse et Charles-de-Gaule. Alors que Marseille, Nantes, Lyon, Porto ou Séville mettent deux voire trois compagnies en concurrence, d’autres destinations comme Brest seront moins desservies, Volotea s’étant retirée face à Ryanair.

Ces nouvelles lignes et ces nouvelles fréquences devraient permettre à l’aéroport de Toulouse qui a vu sa fréquentation à fin septembre baisser de 0,1 %, de finir l’année avec « un trafic stabilisé voire une très légère croissance ». « Un repli conjoncturel sur le trafic loisirs » lié selon explique Philippe Crébassa à la nouvelle offre Ouigo de la SNCF.

Johanna Decorse

Sur la photo : Cet hiver, l’aéroport de Toulouse va proposer soixante-treize destinations régulières. Une offre en hausse de 8,6 % par rapport à l’hiver dernier. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.