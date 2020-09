2021 sera une année compliquée pour l’immobilier neuf

Les promoteurs immobiliers toulousains ont fait leurs comptes et les voyants sont au rouge. Lors de la présentation du bilan semestriel de l’Observer de l’immobilier toulousain fin juillet, ils comptabilisaient seulement 2200 logements mis en vente dans l’ensemble de l’aire urbaine au cours du premier semestre, soit un effondrement de 40 % par rapport à 2019 ; et des ventes sur la même courbe (2623 ventes soit - 40 %). Situation identique dans la commune de Toulouse, avec des mises en vente et des ventes réduites de moitié (- 50 %) et moins de dix lancements de programmes depuis le début de l’année. « Il faut remonter à 2009 et à la conséquence de la crise des subprimes pour voir une telle situation », s’alarme Jean-Philippe Jarno, le président de l’Observer de l’immobilier toulousain.

La ville, qui représentait jusqu’à présent la moitié des ventes de logements neufs dans l’aire urbaine, ne pèse plus que 47 % aujourd’hui. Un signe alarmant, selon les promoteurs. Dans ce contexte, le profil des acheteurs aussi a évolué. Les ventes à investisseurs ont baissé de 37 % dans l’aire urbaine et de 48 % dans Toulouse. Ainsi, seules 62 % des transactions enregistrées ces six derniers mois, ont été réalisées par des investisseurs, bien loin des 80 % habituels… Les prix ne flambent plus et atteignent désormais 4130 €/ m2. Cela correspond à une légère hausse de 1 % ce semestre (vs 2019) alors que l’on enregistrait une augmentation de 6 % sur la même période entre 2018 et 2019.

Deux fois moins de chantiers et un impact sur l’emploi

La période de confinement a par ailleurs été compliquée pour la mise en œuvre des chantiers mais, selon les promoteurs, la crise sanitaire n’explique pas tout. « Les élections municipales, pour lesquelles le calendrier a été allongé jusqu’en juin, ont aussi provoqué un coup d’arrêt sur l’activité et l’octroi des permis de construire », pointe Stéphane Aubay, le président de la FPI Toulouse Occitanie… Aujourd’hui, les choses redémarrent, mais il y aura finalement deux fois moins de mises en chantier que d’habitude en 2020. « Elles seront encore très faibles au premier semestre 2021, et un réel impact sur l’emploi dans le bâtiment est à craindre car les entreprises vont se retrouver en surcapacité », estime le promoteur.

Seule lueur d’espoir pour la profession, le « plan de sauvetage » des rachats en blocs de logements neufs bientôt annoncé par les bailleurs sociaux. Au niveau national, CDC Habitat a par exemple prévu de racheter 40.000 logements neufs aux promoteurs privés. Un parc qui sera ensuite écoulé sur le marché des logements locatifs intermédiaires. Dans l’aire urbaine toulousaine, quatre-vingt programmes auraient déjà été proposés par des promoteurs à CDC Habitat. « Nous estimons qu’il y aura par ce biais 2000 logements de moins en stock d’ici trois mois. De quoi compenser un peu les ventes qui ne se sont pas faites à l’unité », décrit Jean-Philippe Jarno.

Béatrice Girard

Sur la photo : A Toulouse, moins de dix programmes neufs ont été mis en vente depuis le début de l’année. Du jamais vu depuis la crise des subprimes en 2009. Crédit : DR.