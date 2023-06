À Rodez, Bosch suspend son projet hydrogène, les salariés inquiets

Un nouveau coup dur pour les salariés de l’usine Bosch d’Onet-le-Château, près de Rodez. Mercredi 21 juin, au cours d’une réunion qui s’est déroulée au siège social du groupe Bosch à Stuttgart en Allemagne, la direction a annoncé aux représentants syndicaux (CFE-CGC, SUD et CGT) la suspension du projet (Fresh 2) d’assemblage de piles à combustible destinées à des moteurs à hydrogène de conteneurs frigorifique.

La raison ? Le manque de débouchés immédiats dans l’industrie. Le secteur du transport commence seulement à passer à l’hydrogène et « le groupe n’a pas suffisamment de visibilité sur le développement du marché » des remorques avec cette même technologie, a indiqué une porte-parole de Bosch en France. Le projet est donc mis sur pause pour « plusieurs années probablement ».

Or, ce projet de diversification de l’activité de l’usine, qui historiquement fabriquait des pièces automobiles (injecteurs, buses et bougies) pour moteur diesel, devait concerner 130 personnes en 2025 puis 230 salariés à l’horizon 2028. C’était l’une des promesses de l’accord de transition signé le 9 décembre 2021 avec les trois syndicats de l’usine ruthénoise. Dans un contexte marqué par le recul des ventes de véhicules diesel, le groupe lançait un plan de départs volontaires et de retraites anticipées pour supprimer 750 emplois d’ici à 2025 alors que l’usine en comptait 1200 à ce moment-là. En parallèle, pour tourner le dos au diesel, le groupe avait déniché une piste avec le marché de l’hydrogène.

« Un mauvais signal de la part de la direction de Bosch »

Cette décision de Bosch France a provoqué de vives réactions à Rodez. « C’est une grosse déception mais ce qu’on craignait est arrivé », regrette Jérôme Pouget, délégué syndical Sud. « En 2022, on nous avait annoncé le report de deux ans des investissements sur Fresh 2. On voyait bien que le projet n’avançait pas. »

Les élus locaux ne cachent pas leur consternation. Dans un communiqué commun, le président du département de l’Aveyron, Arnaud Viala, celui de Rodez Agglomération, Christian Teyssedre, et le maire d’Onet-le-Château, Jean-Philippe Keroslian, ont qualifié d’« inacceptable » la décision de l’équipementier. « Nous sommes en train d’expertiser toutes les voies d’action que nous pouvons enclencher pour défendre l’usine » et les emplois, poursuivent-ils avant de demander une intervention du ministre de l’Économie Bruno Le Maire et une réunion sous son égide « dans les meilleurs délais ».

La présidente socialiste du Conseil régional d’Occitanie, Carole Delga, a de son côté affirmé, dans un autre communiqué, partager « l’inquiétude des salariés et le sentiment d’incertitude quant à leur avenir ». « Cette décision est un mauvais signal de la part de la direction de Bosch », a-t-elle dit, ajoutant : « Aujourd’hui, pour l’avenir du site il faut agir et s’engager ! »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le site de l’entreprise Bosch à Onet-le-Château, à côté de Rodez (Archive). Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.