Avec la Coupe du monde de rugby, l’économie toulousaine aussi veut être à la fête

38 millions d’euros. C’est la dernière évaluation des retombées économiques publiée par l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole, alors que 2 milliards d’euros sont espérés au niveau national. Un chiffre important pour la Ville rose, qui accueille à partir du dimanche 10 septembre, et jusqu’au 8 octobre, cinq matchs du premier tour de la dixième Coupe du monde de rugby. Plus de 50.000 visiteurs étrangers sont ainsi attendus cet automne, soit un tiers des billets vendus à Toulouse. Parmi eux, 9000 Britanniques et entre 8000 et 13.000 Japonais venus encourager l’équipe des Brave Blooms, qui s’entraîne sur les terrains du Stade Toulousain et disputera deux rencontres au Stadium.

Pour cet événement, le budget moyen de séjour à Toulouse est estimé par France 2023 à près de 500 euros par spectateur, avec un séjour d’une durée moyenne de 3,2 jours pour les étrangers. Pour les supporters français, le séjour est plus court, avec 1,7 jour en moyenne sur place, et un budget moyen de 221 euros. Selon les données de la dernière enquête de France 2023, le comite d’organisation de la Coupe du monde, 60 % des visiteurs logeront à l’hôtel et 35 % ont opté pour des locations. Par ailleurs, 81 % des visiteurs devraient se rendre au restaurant, 43 % dans des monuments et 28 % dans des musées.

Une bonne nouvelle, après un mois de juillet un peu décevant, selon Didier Cujives, président de Haute-Garonne Tourisme. « Le mois d’août inversera cette tendance, sans oublier bien sûr l’arrière-saison qui s’annonce exceptionnelle... Effet Coupe du monde de rugby oblige ! »

Étendre les effets à l’Occitanie

Afin de maximiser les retombées éventuelles, Toulouse et la Région ont mis en place différentes actions. Forte de son expérience d’accueil de grands événements sportifs (Euro 2016, Coupe du monde de rugby 2007), la Ville rose compte en effet saisir la balle au bond. Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse ont ainsi débloqué 12 millions d’euros, entre travaux et animations. Parmi elles, « le plus grand Village rugby de France », selon Jean-Luc Moudenc, avec une capacité de 40.000 personnes, a nécessité 2 millions d’euros d’investissement.

L’arrivée de touristes japonais, beaucoup moins présents en France depuis la crise du Covid, est par ailleurs une belle opportunité pour Toulouse et la région, alors que le Japon est le huitième partenaire export de l’Occitanie. « Toulouse est d’ores et déjà bien identifiée par les entreprises nippones dans des domaines aussi variés que l’aérospatial, le numérique, la santé ou les mobilités », pointe Jean-Claude Dardelet, président de l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole, qui veut renforcer ses relations économiques avec le Japon.

Enfin, l’ensemble du territoire régional veut transformer l’essai à l’occasion de ce Mondial de rugby. Si Montpellier n’a pas été retenue pour accueillir des matchs, la ville sera le camp de base des Samoa, tandis que Perpignan accueillera les joueurs du Portugal. Pour sensibiliser les acteurs économiques à la présence de visiteurs étrangers en Occitanie, la Région a organisé cet été une tournée "Occitanie, Terre de rugby". Un moyen pour Muriel Abadie, vice-présidente de la Région en charge du Tourisme durable et des loisirs, d’optimiser au maximum l’impact de cet événement. « Le tourisme au Japon avait enregistré 15 milliards d’euros de retombées économiques lors de la Coupe du monde 2019 », rappelle-t-elle.

Paul Périé

Sur la photo : A Toulouse, la Coupe du Monde de Rugby est très attendue par les commerçants, les hôteliers et les restaurateurs. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.