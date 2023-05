À Toulouse, des associations veulent plafonner le trafic aérien

Faut-il plafonner le nombre de vols dans les aéroports ? C’est la demande d’une dizaine d’associations qui appellent à un rassemblement, ce vendredi 12 mai, devant la gare Matabiau à Toulouse. « Le choix du lieu est symbolique », explique Chantal Beer-Demander, fondatrice et présidente du collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine. « On s’inspire des paroles de Guillaume Faury, le patron d’Airbus, qui estime qu’effectuer un trajet inférieur à 1700 km en avion est inutile. Alors acte ! Commençons par faire un Toulouse-Paris en train. »

Au côté du collectif fondé en 2000 qui regroupe vingt-deux associations, France Nature Environnement, Alternatiba et Pensons l’aéronautique pour demain (PAD). Toutes les associations sont à l’unisson : elles réclament un plafonnement du trafic aérien au-dessus des toits toulousains à 100.000 mouvements annuels, au lieu des 200.000 comptabilisés à ce jour. Elles demandent également la mise en place de couvre-feu pour empêcher les décollages et atterrissages de nuit.

« Le trafic mondial a été multiplié par deux en quinze ans. Et l’industrie aéronautique dans le monde est en croissance de 3,5 % par an. Ce qui signifie que les nuisances sonores et atmosphériques vont augmenter », rappelle Romain Morizet, membre du collectif PAD. « Or, pour réduire les gaz à effet de serre, nous n’avons pas d’autres choix que de baisser le trafic et décarboner ce qui peut l’être », assure cet ingénieur indépendant.

La preuve par l’exemple

Pour appuyer leur démarche, les associations toulousaines prônent un exemple : celui des Pays-Bas, qui ont déjà sauté le pas. Le gouvernement néerlandais a décidé de réduire le trafic à Amsterdam Schiphol, l’aéroport européen le plus fréquenté, dès 2023. Le nombre annuel de rotations doit passer de 500.000 à 460.000 en fin d’année, puis à 440.000 fin 2024, accompagné d’une limitation des mouvements la nuit.

Toulouse n’est pas la seule ville mobilisée contre les nuisances du trafic aérien. À l’appel de l’Union européenne des nuisances aériennes, des manifestations en France et en Europe se sont déroulées du 9 au 14 mai : rassemblement, prise de parole, réunion publique et flash-mob ont eu lieu Roissy, Orly, Le Bourget, Lille, Bâle-Mulhouse ou encore Nantes, Beauvais et Cannes.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Avion au contact pour un embarquement/débarquement des passagers via une passerelle du Hall D de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Crédit : Philippe Garcia / Aéroport Toulouse-Blagnac.