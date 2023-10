A69 : ce projet controversé entre guerre d’image et bataille de l’opinion

Porté au niveau national par l’action des grévistes de la faim et de la soif, le débat autour de l’A69 ne retombe pas. Très présents sur le terrain médiatique, les opposants à l’autoroute entre Castres et Toulouse ont révélé jeudi matin le lieu précis de leur prochain rassemblement. Après « Sortie de route », qui avait réuni quelque 8000 personnes fin avril, le collectif La Voie est libre (LVEL), Extinction Rébellion ou encore les Soulèvements de la Terre ont appelé ce week-end à une nouvelle « mobilisation d’ampleur » sous le non « Ramdam sur le macadam ».

Le rendez-vous est fixé à Saïx, dans le Tarn, à proximité du lieu-dit « La Crémade » et c’est depuis ce camp de base que devrait démarrer samedi 21 octobre la manifestation contre l’autoroute. Jeudi soir, le tracé du parcours restait à préciser, a indiqué la préfecture du Tarn.

La bataille de l’opinion

À deux jours de l’événement, les anti-A69 restent convaincus d’avoir gagné « la bataille de l’opinion ». Après avoir obtenu le soutien de plus de 1500 scientifiques, dépassé avec leur pétition les 86.000 signatures, ils s’appuient aujourd’hui sur un sondage de l’institut Ifop selon lequel 61 % des personnes interrogées se prononcent pour l’abandon du projet d’autoroute et plus de 82 % demandent un référendum. [1]Il en ressort aussi que 58 % des sondés jugent ce projet « utile mais pas indispensable ». Pour 67 % d’entre eux, il aura un effet négatif sur la biodiversité et pour 56 % sur le climat. Pour LVEL, « la démonstration est faite que le projet d’autoroute loin d’être soutenu par les habitants, est majoritairement rejeté par la population locale ».

Sondage contre sondage

En réplique au sondage Ifop diffusé ce jeudi 19 octobre, qui selon Atosca "n’est pas représentatif de la population concernée par le chantier de l’A69", le concessionnaire a révélé quelques heures plus tard les résultats de sa propre enquête. Menée par Opinionway du 13 au 16 octobre sur un échantillon de 1 025 personnes, elle fait état de 53% de personnes interrogées favorables à l’A69. Et Atosca de reprendre aussi les conclusions du sondage qu’avait réalisé Odoxa en février dernier, selon lequel 75 % des Sud-Tarnais sont favorables à l’autoroute. Cette première étude avait été mené auprès d’un échantillon de 600 personnes vivant dans le périmètre précis du bassin de Castres-Mazamet et des communautés de communes de Sor Agout et de la Haute Vallée du Thoré.

Partie d’un mouvement citoyen, la lutte contre l’A69 continue aussi dans les prétoires malgré de récentes décisions défavorables aux opposants et se voit relayée par des élus locaux, restés longtemps à l’arrière-front. Dans une tribune diffusée le 18 octobre sur le site du Huffpost, 159 élus du Tarn et de Haute-Garonne, maires, conseillers municipaux, départementaux, régionaux et députés ont ainsi appelé le gouvernement à « suspendre les travaux le temps d’une expertise indépendante ». « Il n’existe pas une très large majorité d’élus locaux favorables au projet et seuls 21 % d’entre eux ont manifesté leur soutien suite à l’appel du président de l’Association des maires et élus du Tarn », soulignent-ils. Sur les 4500 élus du département, un millier se sont positionnés jusqu’à présent pour l’autoroute. « Il ne s’agit donc pas d’un soutien massif des élus du territoire », souligne La Voie est libre, qui avance ses propres données. Selon le collectif, seuls 20 % des élus des vingt-neuf communes situées à proximité du tracé sont favorables à l’A69.

Atosca défend son projet face aux « contre-vérités » des opposants

Sur le terrain, le chantier de l’autoroute se poursuit. Le concessionnaire Atosca affirme qu’à mi-octobre, plus de 40 % du budget total de l’opération (450 millions) ont déjà été engagés et de nombreux travaux réalisés, à savoir 100 % des trois bases vies opérationnelles de Puylaurens, Castres et Soual, 98 % des déboisements d’alignements d’arbres et 40 % des travaux de décapage et de préparation de l’assise.

Dénonçant les « contre-vérités » avancées par les détracteurs de l’autoroute, Atosca confirme une « amélioration de 25 minutes du temps de parcours » contre 15 minutes selon les anti-A69. Pour le concessionnaire, le tarif aller-retour entre Verfeil et Castres, de 13,54 euros, place l’A69 « parmi les moins chères des autoroutes récemment mises en services ». Le coût total de 17 euros, en incluant le tronçon Verfeil-Toulouse, est jugé « antisocial » par les opposants. Sur le volet de la compensation écologique, Atosca met en avant sa stratégie « de repeuplement forestier et de restauration des zones humides ». « Les mesures compensatoires représentent 5,8 millions d’euros en phase de construction et 9,6 millions d’euros en phase d’exploitation. Pour chaque arbre et arbustes impacté par le projet, cinq fois plus d’arbres et arbustes seront replantés », indique le concessionnaire.

Johanna Decorse

Sur les photos : Des opposants aux projet A69 devant l’hôtel de région accompagnés par des chercheurs de ATECOPOL et deuxième photo lors de la première « Sortie de route », qui avait réuni quelque 8000 personnes fin avril Photo Rémy Gabalda