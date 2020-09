Aéronautique. Airbus dévoile ses projets d’avion « zéro émission »

En plein plan social, l’avionneur européen ne s’interdit pas de penser à l’avenir. Quinze jours après l’annonce du plan gouvernemental à 7,2 milliards d’euros qui doit permettre à la France de devenir un acteur mondial de l’hydrogène à l’horizon 2030, l’avionneur européen a présenté ce lundi 21 septembre ses projets d’aéronefs à zéro émission. Son horizon pour la mise en service du premier avion commercial « climatiquement neutre » est fixé à 2035. Airbus, qui veut se positionner comme « chef de file dans la décarbonisation de l’industrie aéronautique », explore diverses pistes technologiques et configurations aérodynamiques. Toutes utilisant l’hydrogène comme source d’énergie principale. Sous le nom de code « ZEROe », trois concepts préfigurent ce que sera peut-être l’avion de demain.

Le premier, de configuration « classique », est un turboréacteur configuré pour accueillir 120 à 200 passagers, avec un rayon d’action de plus de 3500 km. Il serait alimenté par une turbine à gaz modifiée fonctionnant à l’hydrogène, au lieu du kérosène, par combustion. L’hydrogène liquide serait stocké et distribué grâce à des réservoirs situés dans la partie arrière de l’appareil. Deuxième concept, un turbopropulseur capable d’embarquer jusqu’à 100 passagers et de parcourir plus de 1800 km. Le moteur turbopropulseur de cet avion à hélice serait également alimenté par la combustion d’hydrogène dans des turbines à gaz modifiées. Peut-être le futur avion des vols court-courrier ?

Le retour de l’aile volante

Dernier scénario, plus « révolutionnaire » selon Jean-Brice Dumont, directeur de l’ingénierie chez Airbus, l’aéronef à fuselage intégré de 200 places, en mode long-courrier. Dans ce concept d’aile volante, la voilure se fondrait dans un fuselage principal qui, par sa largeur, offrirait plusieurs possibilités pour le stockage et la distribution d’hydrogène et pour l’aménagement de la cabine.

« Il n’y a pas de produit derrière ces trois architectures. Nous en sommes à agréger les technologies pour voir à quoi ce futur avion pourrait ressembler. Il y a beaucoup d’études théoriques à réaliser pour savoir ce qu’il est possible de faire ou non. Il faut laisser maturer les technologies et choisir la meilleure », explique Jean-Brice Dumont. Airbus s’est donné cinq ans pour faire son choix et lancer son futur programme.

Transformer l’essai

« Très prometteuse », l’aile volante présente l’avantage d’un grand volume mais elle est la plus éloignée des configurations actuelles de l’avionneur. Elle soulève aussi des questions en matière de stabilité générale et d’évacuation d’urgence. « Il est difficile de dire lequel de ces trois concepts sortira vainqueur mais une de ces formules transformera l’essai. Nous mettrons un avion vert en service en 2035 (…) Et la question n’est pas de savoir quel avion ce programme remplacera. Il trouvera son marché parce qu’il sera vert », assure le directeur de l’ingénierie.

Côté calendrier, le premier vol de démonstrateur est prévu en 2025 et la mise en programme vers 2028 pour un objectif final de mise en service sept ans plus tard. Un calendrier qui colle à la promesse faite par le gouvernement début juin de parvenir à un avion neutre en carbone en 2035. Dans le cadre de son plan de soutien au secteur aéronautique, l’État s’est engagé à y consacrer 1,5 milliard d’euros d’ici 2022.

Johanna Decorse

Sur les photos : Sous le nom de code « ZEROe », Airbus développe trois concepts d’avions « zéro émission » dont un turboréacteur alimenté par une turbine à gaz modifiée fonctionnant à l’hydrogène. Un projet d’aéronef à fuselage intégré pourrait transporter jusqu’à 200 passagers. Crédits : Airbus