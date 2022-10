Anne Fraisse, Urbain des bois : « Nous avons un an pour guider la stratégie française en matière d’énergie et de climat »

Anne Fraisse, vous dirigez Urbain des bois depuis avril 2021 et vous voilà maintenant à la tête d’une mission nationale pour « décarboner la filière aménagement et promotion immobilière » en France. Vous voulez sauver la planète ?

Je voudrais en tous cas apporter ma petite pierre à l’édifice ! Plus sérieusement, ma mission s’inscrit dans une feuille de route européenne et dans le cadre du programme « Fitfor55 » qui prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % à horizon 2030 puis de viser la neutralité carbone en 2050. En France, nous n’y sommes pas tout à fait, notre stratégie bas carbone prévoit plutôt pour l’instant une réduction de 40 % en 2030. On nous demande donc d’accélérer.

Quel est l’enjeu en matière d’aménagement du territoire ?

La loi climat et résilience votée l’été dernier a initié quatorze feuilles de route concernant les principales filières économiques émissives en carbone (du transport à l’agriculture en passant par l’industrie…) Dans le secteur de l’aménagement, deux feuilles de route sont tracées, l’une concerne le cycle de vie du bâtiment, elle a été confiée à Étienne Crépon, le président du Centre scientifique et technique du bâtiment. La seconde est la mienne. Elle concerne la façon d’aménager et de construire la ville de demain. Elle devra se déployer à plusieurs échelles, celle du territoire, des régions, des métropoles, des quartiers et de l’îlot…

Qu’est-ce qui vous a convaincu à titre personnel, de vous engager pour cette cause ?

Cela fait en réalité plusieurs années que je m’intéresse à ces questions. J’avais fait partie de la commission spéciale du conseil national de la transition énergétique et je pense qu’aujourd’hui nous avons atteint un point de bascule. J’ai le souci que la construction de la ville se fasse avec une vraie équité et que les citoyens aient, demain, la possibilité de continuer à se loger correctement en ville. Je me suis dit qu’il fallait que je m’engage pour cette cause et cette mission tombait à pic, on est au cœur du sujet !

Selon vous, pourquoi Anne Fraisse pour mener cette mission ?

Peut-être parce que j’adresse l’ensemble des acteurs, je connais tous ces mondes d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. J’ai travaillé dans les collectivités locales sur des sujets d’aménagement et financiers puis dans l’aménagement public et aujourd’hui je travaille dans la promotion et l’aménagement privé en lien avec des sujets bas carbone. Sinon cela n’aurait pas été possible.

Comment relevez-vous ce défi ?

Je travaille avec les associations d’élus et de collectivités comme l’association des maires de France, France urbaine et aussi tous les professionnels de l’aménagement : urbanistes, réseau national des aménageurs, FPI, foncières d’aménagement… Notre première démarche est celle d’un comité de pilotage et de collecte des données (scientifiques par exemple) et puis nous auditionnons des acteurs (chercheurs, collectivités, aménageurs…) qui ont déjà travaillé ou expérimenté ces sujets bas carbone. L’objectif est d’identifier des leviers de décarbonation dans l’ensemble de la filière en tenant compte, bien sûr, des éventuels freins d’acceptabilité au sein de la population.

Avez-vous déjà des pistes ou des intuitions ?

Pour construire une ville décarbonée, il faudra activer plusieurs leviers. Par exemple : recycler la ville, réutiliser des bâtiments, densifier là où l’on peut le faire, désimperméabiliser les sols, et des ponts à faire avec le cycle de vie du bâtiment. Un autre sujet majeur sera sans doute : comment réorganise-t-on la fiscalité autour de la valeur verte des projets avec de grands acteurs bancaires et d’État. Aujourd’hui, on ne valorise pas fiscalement les projets ou les quartiers dans lesquels on donne par exemple une large place à la nature.

Le contexte actuel de flambée de coûts des matériaux et les conséquences de la guerre en Ukraine compliquent-ils cette mission ?

Non, le contexte économique ne complique pas la tâche car la mission s’inscrit dans une trajectoire plus longue. Cependant, c’est une alerte supplémentaire dont nous devons tenir compte. Aujourd’hui, on subit les conséquences de la guerre en Ukraine, mais demain ce sera sans doute d’autres crises. En effet, la flambée des coûts des matières premières ne vient pas uniquement de la guerre en Ukraine, il y a aussi un phénomène de désorganisation mondiale et des problématiques climatiques à prendre en considération pour produire demain des logements de façon durable.

Quel est votre calendrier de mise en œuvre ?

Nous avons un an, car ces travaux guideront la stratégie française en matière d’énergie et de climat qui sera adoptée dans le cadre de la loi de programmation à l’été 2023. D’ici là, nous nous donnons jusqu’en septembre pour dégager des pistes. Ensuite, des groupes de travail seront chargés de les formaliser pour dégager ces fameuses feuilles de route début 2023.

La nomination d’Olivier Klein en tant que ministre du Logement et de la Ville est-elle une bonne nouvelle ?

Oui, sans aucun doute. Nous avons un ministre du Logement expérimenté et qui a des états de services. C’est important, car la façon dont le logement va s’inscrire dans la transition écologique est déjà sur la table et influencera la trajectoire des quinze ans à venir.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Anne Fraisse, directrice d’Urbain des bois. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.