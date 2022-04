Ariège Énergies Locales veut peser sur le marché de l’électricité

Alternatives aux grands opérateurs nationaux que sont EDF et GDF pour la fourniture d’électricité et de gaz, Enedis et GRDF pour la distribution, les régies municipales d’électricité (RME) ont ancré leur histoire au début du XXe siècle, dans les territoires. À la création d’EDF-GDF, en 1946, certaines communes ont pu conserver leur régie pour maintenir un service public de proximité, ce qu’elles ont continué à faire après l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007. Il existe ,aujourd’hui en France, près de cent-cinquante entreprises locales de distribution comme les RME, qui représentent 5 % de la distribution totale d’électricité, alimentent 2500 communes et trois millions d’habitants.

En Ariège, les régies municipales d’électricité sont au nombre de douze, de Varilhes à Mérens-les-Vals en passant par l’Hospitalet-près-l’Andorre, Tarascon et Saverdun, la plus ancienne, qui remonte à 1893. Peu connues du grand public, elles desservent pourtant, dans leur périmètre, plus de 13.300 clients, particuliers, collectivités et entreprises. Ces régies assurent le comptage des consommations pour les fournisseurs d’énergie, exploitent six centrales hydroélectriques et pilotent leur réseau, soit 638 km de lignes, dont 262 km de lignes haute tension. Elles gèrent aussi l’éclairage public pour certaines communes et achètent l’énergie renouvelable produite par près de 300 producteurs photovoltaïques locaux raccordés à leur réseau.

Une filiale de commercialisation

Habituées à travailler ensemble, les régies d’électricité d’Ariège se sont réunies en 1977 dans un groupement pour mutualiser leurs moyens. En 2005, avec d’autres entreprises locales d’énergie, elles ont participé à la création d’Alterna, une filiale de commercialisation d’énergie venue concurrencer les plus gros fournisseurs français. En décembre 2021, les douze régies ariégeoises ont franchi une nouvelle étape en formant un groupement d’intérêt économique (GIA). Sous le nom Ariège Énergies Locales, ce GIE doit leur permettre de « faire face aux nouveaux défis du monde de l’énergie ».

« La raison d’être du GIE est de continuer à offrir à nos clients toujours le même niveau de service, qui fait partie des meilleurs de France. Il s’agit aussi de faire face à une gestion de plus en plus complexe des réseaux, qui intègrent de multiples acteurs, ainsi qu’aux mutations réglementaires et technologiques. Par sa structure juridique, le GIE va par ailleurs nous donner une capacité de rebond pour accompagner les collectivités dans leurs objectifs de neutralité carbone et de performance énergétique », explique Gilles Capy, président de la régie de Mazères et d’Ariège Énergies Locales.

« Acteur » de la transition énergétique

Contribuer à la transition énergétique fait évidemment partie des grands enjeux du moment pour les douze régies ariégeoises. L’électricité renouvelable générée par les centrales hydroélectriques et le photovoltaïque représentent actuellement 20 % de l’énergie qu’elles fournissent. Leur objectif est d’aller plus loin sur ce terrain-là, tout en trouvant d’autres leviers de croissance pour peser davantage sur le marché français. « L’électricité équivaut à 25 % des énergies consommées. Le chiffre sera de 50 % en 2040. Il va falloir produire plus, tout en faisant beaucoup d’économies d’énergie, notamment dans les bâtiments. À notre modeste niveau, nous avons un rôle à jouer », estime Gilles Capy.

Le premier chantier du GIE sera dédié à la mise en place d’un système informatique commun à ses douze membres et au déploiement de compteurs communicants dans toutes les communes de son territoire. Le recrutement récent d’un attaché commercial doit aussi permettre aux douze régies de vendre leur énergie au-delà de leur périmètre, via la filiale Alterna, et de séduire davantage de professionnels, dans le tertiaire et l’industrie. Les entreprises génèrent déjà 30 % de leur chiffre d’affaires, établi à 35 millions d’euros en 2021.

Johanna Decorse

Sur la photo : Les douze régies d’Ariège Énergies Locales emploient au total trente-trois personnes pour un chiffre d’affaires 2021 de 35 millions d’euros, en croissance de 3 %. Elles exploitent six centrales hydroélectriques et gèrent aussi l’éclairage public de certaines communes. Crédit : DR.