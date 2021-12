Ariège. La marque Rose et Cacao fait recette avec son chocolat cru

Installé à Mongailhard, près de Foix, l’artisan chocolatier Rose et Cacao commence à être à l’étroit. Depuis sa création, en juin 2018, il a produit plus de 4,5 tonnes de chocolat vendues sous forme de tablettes, sur son site internet, dans la boutique physique qui jouxte son actuel atelier mais surtout dans quelque quatre-vingt points de vente du grand Sud-Ouest, épiceries fines, cavistes et magasins bio, dont ceux du réseau Biocoop.

La marque ariégeoise s’est spécialisée dans le chocolat cru, élaboré à partir de fèves de cacao non torréfiées. « Ce mode de fabrication préserve les qualités gustatives et nutritives du cacao, dont les bienfaits sont nombreux pour la santé. On évite aussi le surcroît d’amertume lié à la torréfaction, ce qui peut donner l’impression d’un chocolat plus doux », explique Stéphan Mathieu, à l’origine de la société coopérative Les Lucioles, qui commercialise la marque Rose et Cacao.

La recette de ce chocolat ariégeois s’appuie aussi sur le sucre de fleur de coco, préféré au sucre de canne ou de betterave pour sa saveur et son indice glycémique bas.

Le choix d’une filière équitable

Pour la matière première, Rose et Cacao ne travaille que la reine des fèves, la variété Criollo, qu’il fait venir exclusivement du Pérou via son partenaire, la Saldac. Créé en 1999 et basé dans la Drôme, cet importateur a mis en place une filière de commerce équitable et biologique avec Pangoa, une coopérative de quatre-vingt cultivateurs péruviens auxquels elle garantit des prix fixes toute l’année, indépendamment des cours du cacao. Le beurre de cacao, extrait des mêmes fèves, est produit dans une petite chocolaterie à Lima.

Le positionnement haut de gamme et « grand cru » semble réussir au chocolatier ariégeois, qui atteint cette année, pour son troisième exercice, les 130.000 euros de chiffre d’affaires. « Nous avons progressé de 75 % en un an, malgré le Covid. Durant toute cette période de pandémie, les consommateurs se sont tournés vers des produits de qualité, ce qui nous a été profitable », souligne Stéphan Mathieu. Pour faire face à la demande, Rose et Cacao, qui s’appuie aujourd’hui sur une équipe de trois personnes, prévoit de s’installer dans des locaux plus grands au cours du second semestre 2022. Le projet est d’associer dans un même espace l’atelier de fabrication et un salon de thé. Pour sa nouvelle implantation, toujours dans la région de Foix et de Montgailhard, le chocolatier n’exclut pas une mutualisation de moyens dans l’esprit de l’économie sociale et solidaire.

Johanna Decorse

Sur la photo : La société coopérative les Lucioles, cofondée par Stephan Mathieu, commercialise ses chocolats crus depuis 2018 sous la marque Rose et Cacao. Crédit : DR.