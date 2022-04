Ariège. Rose et Cacao et son chocolat cru « grand cru »

Lancée en juin 2018, la marque ariégeoise Rose et Cacao s’est spécialisée dans le chocolat cru à base de fèves de cacao non torréfiées, 100 % végétal et sans gluten. Cette chocolaterie artisanale basée à Montgailhard, a choisi une variété unique de fève, rare et aromatique, la Criollo.

Elle a tissé pour cela des liens étroits avec un partenaire basé dans la Drôme, la Saldac, qui lui fournit cette matière première « grand cru ». L’importateur a mis en place une filière de commerce équitable et biologique avec Pangoa, une coopérative péruvienne à laquelle elle garantit des prix fixes toute l’année. Pour sa gamme Authentique, le chocolatier travaille directement le grué de cacao, c’est-à-dire les éclats de fèves concassées, à partir desquels la marque élabore ses tablettes à 83 % et 95 % de cacao.

Sa deuxième gamme, qui va de 68 à 75 % de cacao, est à base de beurre de cacao, de poudre de cacao et de sucre de fleur de coco. La marque Rose et Cacao est vendue en ligne, dans sa boutique et dans quelque quatre-vingts points de vente du Sud-Ouest, dont le réseau Biocoop.