Ariège. Pour Laines Paysannes, la toison d’or est locale

L’histoire s’est écrite fil après fil. Paul de Latour, éleveur de brebis tarasconnaises installé en agriculture biologique près de Saverdun, dans la plaine de l’Ariège, cherchait à valoriser la toison de son troupeau. Sa rencontre avec Olivia Bertrand, lainière formée au tissage artisanal, pour qui la laine est aussi « une ressource agricole et artisanale précieuse », va déboucher en 2015 sur la création de Laines Paysannes. Cette aventure commune a démarré sous forme associative puis a évolué en 2018 vers une société coopérative d’intérêt collectif, qui emploie aujourd’hui neuf personnes et participe au renouveau d’une filière textile locale autour des laines des Pyrénées. Une matière première dont la marque ariégeoise tire pulls, vêtements, accessoires et articles de décoration intérieure éco-conçus.

Chaque année, l’équipe de Laines Paysannes se déplace chez une vingtaine d’éleveurs lors de la tonte des brebis, principalement en Ariège mais aussi dans l’Aude et le Gers, pour trier la laine à la main et sélectionner les meilleures qualités de fibres. « Ce savoir-faire du tri fait vraiment notre identité. Cela nous assure une traçabilité totale, de l’éleveur jusqu’au produit fini. Nous savons ainsi de quel troupeau vient la laine de chaque pull ou tapis que nous produisons. Nous valorisons 8 tonnes de laine triées par an que nous achetons à un tarif beaucoup plus élevé que le prix du marché, soit 1,20 euros HT le kilo pour la laine de races rustiques et 2,60 euros HT le kilo pour la laine mérinos », précise Olivia Bertrand.

Des tapis 100 % ariégeois

Pour ses pulls et vêtements, Laines Paysannes stocke la matière première dans ses hangars et l’envoie deux fois par an à Saugues, en Haute-Loire, où se trouve Lavage de laines du Gévaudan, l’une des dernières entreprises du genre en France. Une fois nettoyée, la laine revient en Occitanie pour être filée par les Filatures du Parc, à Brassac, dans le Tarn, avant de rejoindre différents ateliers de tissage et de tricotage de la région.

La filière est plus courte pour les tapis, dont la laine est exclusivement récoltée en Ariège, lavée à la Filature de Niaux et filée à la filature de Dreuilhe, près de Lavelanet, pour être tissée à la main sur les métiers anciens de Laines Paysannes. « Pour les tapis, nous choisissons les laines les plus rustiques mais aussi les plus solides : la basco-béarnaise et la manech tête noire. Nous concevons nos modèles en fonction des caractéristiques de chaque race. De la laine à la fabrication, on est dans le très local », souligne Olivia Bertrand. La société coopérative, qui réalise un chiffre d’affaires de 500.000 euros, a inauguré officiellement en juin dernier ses nouveaux locaux. Elle s’y était installée deux ans plus tôt, au cœur de la ferme familiale de Paul de Latour et de son père.

Johanna Decorse

Sur la photo : Paul de Latour, cofondateur de Laines Paysannes, va participer à la campagne numérique Laines Locales 2022, programmée du 10 au 16 octobre 2022 pour faire connaître les filières laines locales. Crédit Laines Paysannes.