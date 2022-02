Lucie Laurent, Club Hôtelier de Toulouse Métropole : « Il y a toujours une dynamique sur le territoire »

Lucie Laurent, comment vont les établissements hôteliers de la métropole toulousaine actuellement ?

Ce début 2022 est très compliqué. En 2021, il y a eu une bonne reprise sur la fin de l’année, jusqu’en novembre. En décembre, un certain nombre d’établissements a subi une baisse des réservations. Et, en janvier, nous avons eu beaucoup d’annulations après les annonces gouvernementales, avec notamment le renforcement du télétravail. Au centre-ville de Toulouse, les taux d’occupation oscillent actuellement entre 40 et 55 %. Sur la périphérie et dans la zone de l’aéroport, on est plutôt à 15-20 %. Beaucoup de salariés sont en chômage partiel.

Dans cette situation de crise, quel est le rôle du Club Hôtelier Toulouse Métropole ?

Nous travaillons avec l’ensemble des partenaires institutionnels que sont l’agence d’attractivité, la Mairie de Toulouse, le Comité départemental de tourisme, la Région Occitanie, mais aussi avec les agences d’événementiel, les prestataires de services, les restaurants et les traiteurs pour promouvoir la destination Occitanie, montrer qu’il y a toujours une dynamique sur le territoire. Nous serons, par exemple, au Meett le 16 et 17 mars pour le salon Travail Avenir Formation (TAF), organisé par la région Occitanie, afin de promouvoir les métiers de hôtellerie. Certains établissements manquent de main-d’œuvre, que ce soit en cuisine ou pour les étages.

Que dire à des jeunes ou des moins jeunes pour les attirer vers vos métiers ?

Déjà, leur dire que nous ne recherchons pas un diplôme mais un savoir-être avant tout : sourire, faire plaisir à l’autre, être de bonne humeur. Pour le reste, nous pouvons les former, aux méthodes de travail, à l’utilisation de nos logiciels. Nous sommes bien rodés pour cela. Le turnover a toujours existé chez nous, donc nous formons en permanence. Nous pouvons proposer tous types de contrats, des CDI, des CDD, de l’apprentissage ou des contrats de quelque heures par semaine. Il y en a pour tout le monde. Nous ne sommes plus sur un schéma avec des postes uniquement sur 39 ou 42 heures. Nos professions s’adaptent pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

On a l’impression qu’avec la création d’un collectif comme SOS Events 31, il y a plus de solidarité désormais entre les professionnels du tourisme, de la restauration et de l’événementiel ?

Oui, complètement. Avant la crise, il y avait moins de cohésion. Or, nous sommes tous intimement liés. Si le Meett veut faire un gros congrès par exemple, il faut des hébergements, des traiteurs, des prestataires techniques. Nous sommes tous complémentaires. SOS Events 31 a eu un fort impact. Des associations du même type se sont créées un peu partout en France. Il va falloir poursuivre et amplifier tout ce travail fait ensemble.

Quels sont les prochaines actions du club ?

Nous travaillons à finaliser une charte hôtelière avec GL Events qui est gestionnaire du Meett, mais aussi avec le Comité départemental du tourisme, pour pouvoir simplifier et faciliter l’organisation de grosses manifestations sur Toulouse. Dans le même ordre d’idée, nous faisons un gros travail sur le schéma directeur d’hébergement marchand de la Métropole. Un travail qui avait été entamé par ma prédécesseure Émilie Zevaco. L’idée est de réfléchir avec la Métropole aux vrais besoins des clients et veiller à un équilibre entre les types d’établissements.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Lucie Laurent, nouvelle présidente du Club Hôtelier de Toulouse. Crédit : Club Hôtelier de Toulouse Métropole.