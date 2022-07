Aude. Chapeau bas pour MontCapel

Héritière d’une longue tradition du chapeau en haute vallée de l’Aude, MontCapel a relancé en septembre 2019 l’activité de la dernière chapellerie en activité de Montazels, qui a fermé ses portes en mars 2018. Un pari pour faire perdurer à la fois un savoir-faire unique et un patrimoine industriel menacés de disparaître. La coopérative est la seule en France à fabriquer des chapeaux depuis la matière première, le feutre de laine, jusqu’au chapeau fini.

MontCapel a remis en route d’anciennes machines, parfois centenaires, et fait sienne une collection de 1500 moules historiques, ce qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de fabrication, du cardage à la confection en passant par le feutrage et la teinture. La coopérative confectionne les cloches, ces cônes feutrés en laine mérinos d’Arles à partir desquelles les modistes fabriquent leurs chapeaux, mais aussi des chapeaux semi-finis et des modèles finis pour différentes marques.

Dans son projet de faire renaître une chapellerie à Montazels, Sonia Mielke, présidente bénévole de MontCapel, a emmené avec elle quatre anciens salariés et une poignée de coopérateurs fondateurs. Depuis, plus de 170 personnes et entreprises les ont rejoints pour former un capital de 370.000 euros, rénover les machines et redémarrer la production. L’usine emploie aujourd’hui dix personnes.

J.D.