Automobile. Avec la crise du diesel, l’usine Bosch, près de Rodez, supprime 750 emplois

Jérôme Pouget, délégué syndical Sud, s’assoie quelques instants pour reprendre ses esprits. « J’ai passé ma journée à discuter avec les salariés et avec les journalistes », explique-t-il, sonné. « Nous voulions cette rencontre avec les dirigeants, une bonne fois pour toute. Nous nous attendions à une réduction d’effectif à 800 personnes. Ce scénario semblait possible. Mais 500 emplois.... » Jérôme Pouget n’y croit pas. « Les prochaines semaines vont être difficiles et dures à gérer. »

« On est abattus. On ne s’attendait pas à une suppression de postes de ce genre. Près de 800 : c’est énorme », réagit Jérôme Palous, délégué syndical CGT. Son confrère Stéphane Puech, également délégué CGT, ne mâche pas ses mots. En colère, il estime que cette décision est « inacceptable » au regard du chiffre d’affaires enregistré par le groupe en janvier 2020, qui s’élevait à 77,9 milliards d’euros.

« Socialement acceptable pour la direction mais pas pour l’usine »

Ce vendredi 5 mars, le couperet est tombé. Heiko Carrie, le président de Bosch France et Benelux, est venu en personne sur le site ruthénois annoncer la mauvaise nouvelle aux 1250 salariés. Le groupe prévoit de supprimer 750 postes d’ici 2025 dans cette usine qui fabrique des injecteurs et des bougies pour véhicules diesel.

Les 500 salariés restants sont assurés de conserver leur emploi jusqu’en 2027, poursuit la direction. « L’adaptation des effectifs serait effectuée de la manière la plus socialement acceptable possible », ajoute-t-elle dans un communiqué. Elle s’appuiera « au maximum [sur les] dispositifs de préretraite et de plan de départs volontaires, afin d’éviter les départs contraints. » « Socialement acceptable pour la direction mais en aucun cas pour l’usine, les emplois, le territoire et la région », s’indigne un salarié.

Bosch justifie sa décision par le recul de la part diesel qui a « considérablement diminué ces dix dernières années » en Europe et en France. « Les immatriculations de véhicules neufs particuliers équipés d’un moteur diesel ont diminué de plus de la moitié, passant de 73% en 2012 à environ seulement 34% aujourd’hui. Un redressement n’est pas attendu. Et les réflexions actuelles sur la future législation européenne en matière d’émissions augmentent l’incertitude. »

La direction se veut cependant rassurante, voulant « voir dans la diversification un élément constitutif essentiel pour sécuriser l’emploi des 500 collaborateurs sur le site ». Jérôme Pouget, lui, ne cache pas son inquiétude, ni son scepticisme. « Avec quel volume ? Quelle activité ? », s’interroge-t-il. Ce lundi, les syndicats se sont regroupés en intersyndicale CGT-CFE-CGC-SUD se réunissent pour définir une stratégie commune. Des salariés ont bloqué l’accès au site ce matin.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le site Bosch de fabrication de pièces automobiles pour moteurs diesel, à Onet-le-Château. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco