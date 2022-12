Autoroute A69. Coup d’envoi de l’enquête publique environnementale

C’est normalement la dernière étape avant la délivrance de l’autorisation environnementale par l’État et le commencement des travaux. L’enquête publique relative aux autorisations environnementales pour le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres a débuté ce lundi 28 novembre et doit se clore le 11 janvier 2023.

Les citoyens, concernés ou non par le tracé de la future liaison, ont un mois et demi pour consulter l’intégralité du dossier et déposer leurs éventuelles observations sur le sujet. Durant toute cette période, une commission composée de sept commissaires enquêteurs va recueillir les contributions du public, exprimées par écrit, par voie numérique ou lors des permanences, en visioconférences et physiques, proposées dans six lieux différents, dont Castres, Soual, Cuq-Toulza ou encore Verfeil.

La consultation porte sur les deux volets de la future liaison autoroutière qui s’étend sur 62 km entre Castelmaurou, en Haute-Garonne, et Castres, dans le Tarn. La première opération concerne l’élargissement à deux fois deux voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil sur une longueur de 9 km, portée par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour le compte de l’État. La seconde, à la charge d’Atosca, concerne la création d’une liaison à deux fois deux voies entre Verfeil et Castres sur une longueur de 53 km.

« Désenclaver le bassin de Castres-Mazamet »

Ce projet d’autoroute, déclaré d’utilité publique en 2018, est porté de longue date par les pouvoirs publics et des grandes collectivités. L’État, la Région Occitanie et les conseils départementaux concernés voient dans cette liaison le moyen de « désenclaver » et « d’accompagner le développement économique du bassin de Castres-Mazamet ».

Pour le concessionnaire Atosca, le but de cette consultation est de « permettre à chacun de connaître précisément l’implantation de la future liaison autoroutière et quels sont les aménagements prévus (rétablissement des voiries, bassins, protections paysagères et phoniques, plantations…) pour l’insérer durablement dans le territoire ». Le grand public, explique Atosca, pourra « consulter l’intégralité des mesures qui seront mises en œuvre pour "éviter", "réduire" et "compenser" les impacts du projet sur l’environnement humain et naturel dans le respect des dernières normes gouvernementales en matière de transition écologique et énergétique ».

Ces deux points sont justement au centre des critiques formulées récemment par deux organismes indépendants consultés pour avis. En septembre dernier, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a souligné « l’absence d’éléments tangibles permettant de justifier de l’intérêt public majeur » de ce projet qui, selon lui, « s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat ». L’Autorité environnementale a enfoncé le clou en octobre en le déclarant pour les mêmes raisons « anachronique ».

Des avis négatifs

« Ce projet cumule les avis négatifs, ce qui montre combien il est inapproprié aux besoins du territoire qu’il traverse comme aux enjeux environnementaux actuels », souligne le collectif d’opposants La Voie est libre. « Cette enquête publique est importante car elle va conditionner l’octroi de l’autorisation environnementale sans laquelle le projet ne peut pas se faire. Il faut être nombreux à dénoncer tous les travers environnementaux du projet, qu’ils soient locaux ou globaux. Rien n’est joué, l’abandon du projet est encore possible », expliquent ses membres.

À l’issue de la consultation, la commission d’enquête disposera d’un délai de trente jours pour remettre ses conclusions motivées. C’est sur cette base que les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn se prononceront, par arrêté, sur les demandes d’autorisations environnementales qui les concernent.

« Cette enquête est une aide à la décision pour l’attribution de la future autorisation par les deux préfets. Elle permet de vérifier que rien n’a été oublié, que les impacts sont maîtrisés et qu’il ne reste pas de nuisances à prendre en compte. Cette étape sera suivie de la réponse du pétitionnaire qui peut contester les points soulevés ou apporter des solutions complémentaires. Après seulement, les préfets prendront un arrêté qu’ils pourront assortir de prescriptions. Ces mesures concrètes devront être mises en œuvre par le concessionnaire », précise Yasser Abdoulhoussen, directeur de projet auprès du préfet du Tarn.

Le chantier de la futur A69 devrait donc pouvoir commencer au printemps 2023. À ce stade, seul un impact « rédhibitoire » sur l’environnement pointé par la commission d’enquête, qui n’aurait pas été détecté avant, pourrait contrarier le calendrier, précisent les services de l’État. C’est ce que défendent déjà les détracteurs du projet, pour qui la qualité des mesures environnementales proposées par Atosca ne répondent pas aux exigences du code de l’environnement.

Johanna Decorse

Sur la photo de Une : L’enquête publique environnementale porte sur les deux volets de la future liaison autoroutière qui s’étend sur 62 km entre Castelmaurou, en Haute-Garonne et Castres, dans le Tarn. Crédit : préfecture du Tarn.