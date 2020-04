Toulouse. Avec son Kit Protection, Framirex pense à un après-confinement solidaire

Spécialiste de la signalétique, des enseignes, du marquage publicitaire et des décors événementiels pour les professionnels, Framirex a vu tous ses projets stoppés par l’épidémie, avec une perte de chiffre d’affaire de plus de 70% sur le mois de mars. Mais pas question de rester les bras croisés. Si les salariés de la petite entreprise familiale sont en chômage technique pour des raisons sanitaires depuis le début de la crise, les deux gérants de Framirex, Anaïta Bostoni et Quentin Gaidier, ne s’économisent pas pour apporter des solutions à leurs clients et préserver au mieux l’avenir de la société. La petite-fille du fondateur assure ainsi que le confinement a généré « des demandes en urgence pour protéger les pharmaciens, les boulangers, l’ensemble des commerçants ouverts ».

« En ayant les machines de productions et les ressources en matière première, nous nous sommes dit qu’il fallait être agiles. Nous avons développé des supports à partir des produits que nous avions, notamment des hygiaphones, ces pare-postillons en plexiglass », poursuit Anaïta Bostoni. Certains ont par ailleurs été offerts aux bénévoles de la Croix Rouge qui continuent à aider les plus démunis. Imprimeur grand format, l’entreprise située à L’Union, près de Toulouse, a également déployé des PLV précisant les consignes sanitaires ainsi que des marquages au sol permettant de respecter les consignes de sécurité. L’approvisionnement en matière première a représenté une vraie problématique du fait des demandes fortes pour le plexiglass à travers l’Europe.

Penser au futur en étant solidaire

La réflexion s’est ensuite portée sur l’après. Comment gérer l’après-confinement pour les commerces qui vont rouvrir, pour les espaces de bureaux tout en respectant les consignes sanitaires ? Partant de là, Framirex a conçu un Kit Protection. « Nous avons sorti un catalogue étoffé avec de nouveaux éléments pour lesquels nous avons intégré les remontées des boulangers, pharmaciens… Nous avons essayé de compléter la gamme avec des produits complémentaires. Nous sommes au cœur de leur problématique et ça nous permet de faire évoluer la gamme », indique Anaïta Bostoni, qui précise travailler également à une box sanitaire, contenant notamment gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes, à destination des grandes entreprises qui voudraient faire un geste pour le retour de leurs salariés.

Cette action, menée en partenariat avec l’agence de communication Ébullition créative, qui a géré la partie graphique du catalogue, s’inscrit dans une volonté de « faire travailler un maximum les acteurs locaux et d’unir nos forces », ajoute la gérante. Si la démarche a pour objectif d’apporter sécurité, protection et sérénité à l’ensemble des personnes qui devront accueillir du public, elle comporte également un volet encore plus social. « Ce qui donne vraiment son sens à cette action, c’est aussi de l’inscrire dans une démarche de solidarité en reversant une partie de nos bénéfices à des associations dans le domaine de la santé référencées sur le site www.don-coronavirus.org ou sous forme de don », conclut Anaïta Bostoni.

Paul Périé

Sur la photo, de gauche à droite : Anaïta Bostoni, co-gérante de Framirex et Dorine Maurice, de l’agence Ebullition Créative, ont collaboré pour concevoir Kit Protection. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.