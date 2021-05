Aveyron. En grève, les salariés de la Sam attentifs à l’offre de reprise de leur ancien directeur

« On est là et bien déterminés. » Depuis le 14 avril, l’usine Sam (Société aveyronnaise de métallurgie) qui produit des pièces sous pression en aluminium pour l’automobile à Viviez, dans l’ancien bassin houiller de Decazeville, a cessé la production. Et plusieurs centaines de salariés grévistes se relaient nuit et jour devant les grilles. « Plus de son, plus d’image, le site est à l’arrêt total », explique Ghislaine Gistau, déléguée syndical CGT. « Psychologiquement, c’est fatigant. Mais nous avons décidé ensemble de sauver notre entreprise car nous avons un seul objectif : que l’État et Renault (le principal donneur d’ordres) travaillent sur un plan B pour chercher un autre repreneur, sur la base de 250 salariés minimum repris. »

Pourtant, CIE Automotive était sur les rangs. Le 8 mars, le groupe espagnol s’était positionné pour reprendre 150 emplois sur les 357 salariés actuels du site placé en redressement judiciaire depuis décembre 2019, et sur la base de 30 millions d’euros de chiffres d’affaires octroyés par an par Renault. Insatisfaits par cette offre de reprise, les salariés s’étaient mobilisés en mars pour obtenir davantage. Et des tables rondes avaient alors convaincu Renault d’assurer 10 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires et de soutenir l’activité d’assemblage de petites pièces dont CIE voulait se séparer. Ce qui permettrait de reprendre 50 employés de plus. Cette offre de reprise bénéficiait également des 800.000 euros d’aides octroyées par l’État dans le cadre du plan de relance.

L’ancien directeur de la Sam sur les rangs

Mais, le 8 avril dernier, coup de théâtre. CIE Automotive retire sa candidature tout en laissant la porte ouverte si les salariés acceptaient leur proposition. « Il est hors de question que l’on devienne un atelier de production », s’indigne Ghislaine Gistau. « Avec le projet de l’Espagnol, c’était la fermeture du site à moyen terme. Car nous n’avions aucune information, ni sur le business plan, ni sur les investissements. On devait faire un chèque en blanc à CIE. »

Retour à la case départ ? En quelque sorte, oui. Car Patrick Bellity, l’ ancien directeur de la Sam qui la dirigea pendant dix-huit ans, et actuel président de la fonderie orléanaise Sifa Technologies, est candidat à la reprise. « On étudiera toutes les offres, y compris celle-ci », promet la déléguée syndicale. « Un premier contact a été établi avec lui mais on attend de voir. Car, pour l’heure, nous avons une lettre d’intention, mais pas de projet écrit. »

La patience reste donc de mise, car il faut dire que les salariés ont déjà connu des projets de reprise et, avec eux, leurs lots de déception. En décembre 2017, le groupe chinois Jingjiang rachète la fonderie avant de jeter l’éponge deux ans plus tard. La date de dépôt des candidatures est fixée au 17 mai, l’audience au tribunal de commerce de Toulouse le 21 mai.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Les employés de la Sam ont manifesté le 11 mars dernier alors que se tenait au même moment une table ronde avec syndicats, préfecture et Renault autour de la reprise de l’usine. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.