Aveyron. UpCycle, leader du compostage électro-mécanique, s’installe à Mayran

Et si une ancienne usine de Mayran, près de Rodez, dans l’Aveyron, devenait le premier site français de production de composteurs électro-mécaniques ? C’est le pari du fabricant UpCycle, basé dans les Yvelines, et du Montpelliérain Fabtec Industries, spécialisé dans les domaines de la chaudronnerie, l’usinage et l’intégration électromécanique.

Les deux partenaires vont en effet reprendre, dans un premier temps en location, le site ATF de réparation de machines et d’équipements mécaniques, à l’arrêt depuis 2018. Validé par un expert industrie de la BPI, le projet de redémarrage de cette usine de 3200 m2 devrait déboucher sur l’embauche de cinq personnes dès le mois de mars pour atteindre un effectif de quarante salariés en 2023. Le matériel clé étant déjà sur place, la fabrication des premiers composteurs devrait démarrer dès avril prochain. L’objectif est de produire cinquante unités en 2021 et six-cents d’ici deux ans, ce qui ferait de Mayran le plus grand site français dédié aux composteurs électro-mécaniques.

Une production internalisée

Actuellement, l’entreprise UpCycle fait fabriquer ses composteurs par FabTec Industries, à Maugio (Hérault), et un second sous-traitant en Bretagne. « Jusqu’en septembre 2020, nous étions uniquement distributeur référent des composteurs électromécaniques Rocket Tidy Planet, un constructeur britannique. Pendant le premier confinement, nous avons décidé de lancer notre propre matériel pour valoriser en compost les biodéchets, déchets alimentaires, broyat de bois et déchets verts, en faisant en sorte qu’il soit facile d’utilisation pour nos clients, collectivités, restaurants et entreprises », explique Grégoire Bleu, président d’UpCycle.

L’entreprise a conçu une gamme brevetée de trois composteurs micro-industriels permettant de traiter jusqu’à 330kg de biodéchets par jour. Elle a aussi imaginé leur matériel associé, broyeurs, points d’apport volontaire pour les habitants engagés grâce à leurs collectivités dans une démarche de compostage sur place et remorques pour le transport jusqu’aux composteurs.

2 millions d’euros à investir

Dans ce plan de reprise de l’usine de Mayran, UpCycle apporte le carnet de commande, la capacité de montage et de gestion des projets et Fabtec Industries, ses compétences industrielles et son bureau d’études. Pour la remise en route du site aveyronnais, évaluée à 300.000 euros, et sa modernisation qui va nécessiter à plus long terme un investissement de l’ordre de 2 millions d’euros, les deux partenaires vont solliciter les collectivités et des aides de l’État. « Nous avons le carnet de commandes pour démarrer. Il est plein jusqu’à fin mai et nos perspectives sont extrêmement prometteuses jusqu’à la fin de l’année. Mais nous devrons équiper le site pour le mettre à un niveau de performance qui nous permettra de faire face à une concurrence mondiale. On a laissé le marché asiatique s’emparer de toutes sortes de technologies environnementales. Nous voulons montrer que des Français sont aussi très bien placés à l’échelle internationale en proposant en plus un accompagnement et un impact de 90% moindre », souligne Grégoire Bleu.

Compétition mondiale

UpCycle, déjà implantée en Suisse et en Belgique, a aussi posé des jalons en Afrique, où elle livrera au printemps ses premiers composteurs. Lauréate à deux reprises du prix Fasep de la Direction générale du Trésor, qui finance des études de faisabilité ou la démonstration de technologies vertes et innovantes, elle va en effet équiper des collectivités locales au Maroc et au Rwanda. La société, qui vise un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2021, prévoit de multiplier par dix sa production grâce au site de Mayran. Le contexte réglementaire lui est favorable : depuis 2016, la loi oblige la revalorisation des biodéchets pour tout site produisant plus de dix tonnes de biodéchets par an. D’ici 2025, cette réglementation sera appliquée pour tous, particuliers et professionnels.

Johanna Decorse

Sur les photos : UpCycle, leader en France des composteurs électro-mécaniques, produira bientôt ses équipements pour les collectivités et les entreprises sur le site de Mayran, dans l’Aveyron. La PME qui emploie 17 salariés en France produit aussi des points d’apport volontaire pour alimenter ses composteurs collectifs. Crédit : UpCycle.