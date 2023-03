En Aveyron, l’usine de composteurs d’UpCycle monte en puissance

Ils sont désormais douze à y travailler [1] Depuis son ouverture au printemps 2021, le site de production de composteurs électromécaniques de Mayran, en Aveyron, a beaucoup évolué. « En deux ans, nous avons pas mal transformé l’usine. Nous avons refait les sols, les extérieurs, la sécurité incendie. Ce qui était un gros atelier est devenu véritablement une usine qui nous permet de produire tous les composteurs que nous vendons. Nous avons gagné 50 % de capacités de production. L’an dernier, nous avons produit 35 composteurs [2] et nous avons lancé la fabrication de nouvelle machines, l’une électromécanique, Demeterra 160, et l’autre uniquement mécanique, le Ridan 30, qui s’actionne à la main », détaille le président d’UpCycle Grégoire Bleu.

Le fabricant de composteurs à ses bureaux administratifs désormais à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, dans des locaux appartenant au ministère de la Transition écologique. Il a aussi une présence dans d’autres villes et régions de France (Toulouse, Marseille, Rennes, Corse, Réunion et Martinique) mais aussi à l’étranger [3] (Belgique,Italie, Angleterre, etc.).

Une nouvelle levée de fonds en vue

Avec une évolution législative qui contraint plus fortement à la valorisation des biodéchets, les clients d’Upcycle viennent d’horizons de plus en plus divers. « Au départ, nous avions beaucoup de collectivités. Aujourd’hui, c’est tous les types d’établissements qui proposent de la restauration collective : restaurants, campings, stations-service, hôpitaux, ehpad, etc. Étonnamment, nos clients ne viennent pas énormément d’Occitanie. Nous travaillons certes avec le Sydom, l’organisation en charge de la gestion des déchets dans l’Aveyron, mais nous collaborons beaucoup plus avec des acteurs des Hauts-de-France ou de l’Île-de-France par exemple », explique Grégoire Bleu, qui annonce toutefois que des grands projets sont à venir avec les métropoles bordelaise et toulousaine.

Après avoir levé 2,2 millions d’euros pour démarrer son usine aveyronnaise auprès d’acteurs publics et privés [4], UpCycle va se lancer dans une nouvelle levée de fonds afin de « faire grandir ses équipes avant et après-vente un peu partout sur le territoire » et pour faire « avancer les projets de recherche et développement actuellement dans les cartons ». Mais avant de débuter un nouveau tour de table, l’entreprise a tenu, mi-mars, à poser une plaque dans l’usine pour célébrer le succès de la précédente opération de financement, en présence de ses financeurs principaux, dont Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une partie de l’équipe d’UpCycle en séminaire à l’usine de Mayran, en Aveyron. Crédit : UpCycle.