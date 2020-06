La première station hydrogène vert va être construite à l’aéroport de Toulouse-Blagnac

C’est une étape qui marque le top départ de ce chantier : Philippe Crébassa, président d’Aéroport Toulouse-Blagnac, Thierry Cotelle, président de l’Arec Occitanie et Julien Chauvet, président d’Hyport et directeur Hydrogène France d’EngieSolutions, viennent de signer une convention cadre de collaboration pour la construction de la première station d’hydrogène vert au cœur de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Cet accord concrétise le premier déploiement de la société Hyport, qui porte la stratégie de la Région pour intégrer l’hydrogène dans la feuille de route économique et environnementale . L’ Occitanie revendique de devenir la première région à énergie positive d’Europe.

L’aéroport Toulouse-Blagnac est aujourd’hui le premier site aéroportuaire à concrétiser l’implantation d’une station de production et de distribution d’hydrogène vert, qui alimentera quatre bus assurant le transport de passagers. ATB met à la disposition d’Hyport un site de 2600 m², à proximité immédiate d’une zone d’accès aux pistes et des axes routiers.

Hyport est une filiale d’Engie Solutions à 51 % et de l’Agence régionale de l’énergie et du climat Occitanie (Arec) à 49 %. Rappelons qu’en juin 2019, la Région Occitanie a voté un Plan Hydrogène Vert de 150 millions d’euros sur dix ans.