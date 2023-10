Bruno Cavagné, Forum Toulouse Demain : « Ne pas faire un catalogue de bonnes intentions »

En amont de ce forum, vous avez lancé un sondage citoyen pour connaître les attentes des Toulousains. Quelles sont-elles ?

Nous avons eu un millier de retours grâce à cette consultation en ligne. Ce qui frappe, ce sont les attentes des Toulousains en matière de cadre de vie, de mobilité douce, de végétalisation. Ils veulent que la ville devienne plus vivable. Et puis, il y a aussi des inquiétudes très nettes sur le coût des logements en général, et la crainte de constructions trop élevées. En filigrane, on voit donc apparaître une vraie appétence pour le changement, la transition écologique sur le cadre de vie, et globalement l’empreinte carbone.

Quel est l’enjeu de ce forum Toulouse Demain [1] ?

L’enjeu, c’est de ne pas faire un catalogue de bonnes intentions ou de promoteurs. Ce qui m’intéresse, c’est la réflexion sur la façon de construire la ville et la métropole de façon différente demain, en intégrant de nouveaux matériaux et en se souciant de l’empreinte carbone. L’autre enjeu de ce forum, c’est que ce sont les privés qui se saisissent de ces questions en regardant notamment ce qui s’est fait ailleurs, ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Nous serons entourés d’un écosystème d’une soixantaine d’entreprises, promoteurs, architectes, notaires, entreprises du BTP et de l’énergie, banques, bailleurs sociaux…

À ce propos, une douzaine d’associations dont, Non au gratte ciel de Toulouse, Toulouse chauffe ou encore Toulouse Actions Citoyennes, dénoncent dans un communiqué « le lobby du BTP et des promoteurs immobiliers » à l’occasion de ce forum. Quelle est votre réaction ?

Je regrette la suspicion de certains sur notre « intérêt » à organiser ce forum. Notre seul intérêt, c’est l’intérêt général, je m’en porte garant ! D’ailleurs, nous n’avons pas un euro d’argent public pour l’organisation et, contrairement à l’édition 2018, nous n’aurons rien à vendre. Alors, bien sûr, nous n’avons pas la prétention de changer la ville d’un coup de baguette magique mais, ce forum, c’est notre façon d’apporter notre pierre à l’édifice.

Dans le contexte de si forte crise qui frappe le secteur du BTP et les professionnels de l’acte de construire en 2023, n’est-il pas décalé d’organiser un forum sur la ville en 2050 ?

Au contraire, je pense que c’est une bonne chose. Bien sûr, ces journées ne vont pas nous donner du travail dans l’immédiat, mais je pense qu’elles peuvent contribuer à expliquer, y compris aux politiques, les changements indispensables à mettre en œuvre pour construire différemment. Si le grand public apprend des choses, si on arrive à faire un peu bouger les lignes, y compris auprès des élus, alors on aura réussi.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Bruno Cavagné, président de Toulouse Demain, l’association organisatrice du forum éponyme. Crédit : Christophe W. Siebert.