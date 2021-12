CCI de Toulouse. Le mandat de Patrick Piedrafita officiellement lancé

Voilà au moins une élection qui n’aura généré ni remous, ni sueurs froides. À la CCI de Toulouse, la liste unique d’alliance CPME 31 et Medef 31(Essenccielles) menée par Patrick Piedrafita, arrive officiellement aux manettes dans un apparent consensus. Seul ombre au tableau, la participation très faible des entrepreneurs haut-garonnais (4,62 %) au scrutin.

Le patron d’Airbus Opérations SAS « ne se réjouit pas de cette situation » mais y trouve des explications. « La participation est faible partout. C’est la première fois que le scrutin est à la fois en numérique et en présentiel. Cela a pu avoir un impact. Il y a eu plus de votants dans les zone rurales. Peut-être que les chefs d’entreprises y perçoivent mieux l’impact d’une chambre de commerce », analyse le nouveau président de la CCI. Il n’estime cependant pas les chambres de commerce « menacées » car « particulièrement active » durant la crise Covid. Il espère « un maintien des budgets » pour les chambres consulaires dans les années qui viennent. Pour cela, il reconnaît qu’il « faudra faire plus d’efforts sur la communication et le faire-savoir de nos actions ».

Une CCI renouvelée

Cette rencontre avec la presse était surtout l’occasion de dresser un portait robot de cette nouvelle CCI. Elle est composé de soixante-cinq membres. 66 % d’entre eux siègent pour la première fois et l’on trouve 42 % de femmes au sein des élus. S’y ajoutent trente-deux membres associés. En janvier, des conseillers techniques compléteront le tout. Trois commissions ont déjà été mises en place (finance, marchés et conflits d’intérêts). Quatre commission seront installées début 2022 (commerce et tourisme, industrie, services et aménagement du territoire).

Le digital et la transition énergétique n’auront pas de commissions dédiées mais feront l’objet de projets transverses (autour de la mise en place de logiciels pour le e-commerce notamment ou autour des zones à faible émission, etc.). La liste Essenccielles l’avait déjà annoncé avant les élections. Patrick Piedrafita a aussi réaffirmé son soutien au projet de la LGV Toulouse-Bordeaux ainsi qu’à la nouvelle ligne de métro et son appui aux collectivités compétentes sur ces dossiers.

