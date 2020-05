Agroalimentaire. À Toulouse, Yéo Frais réorganise sa production pour s’adapter à la crise

Le 17 mars dernier à l’annonce du confinement, les grandes surfaces ont été prises d’assaut et les frigos de l’entreprise Yéo Frais se sont vidés en quelques jours. Le fabricant toulousain de yaourts et produits ingrédients (lait, beurre, farine, crème fraîche) a enregistré une hausse de la demande de lait (+ 70 %), de beurre (+ 60 %) et autres produits laitiers. « En deux semaines la demande de la grande distribution et des enseignes spécialisées qui constituent 85 % de notre portefeuille clients a bondi et nos stocks se sont vidés », décrit Jérôme Servières, le directeur général. « Dans le même temps les restaurants et cantines qui représentent 15 % de nos clients habituels ont baissé le rideau et notre capacité de production n’a pas suivi car environ 13 % de nos salariés étaient absents. Nous n’arrivions plus à répondre à la demande. Il a fallu réorganiser la production en urgence. »

Production : la stratégie du volume XXL

Aujourd’hui, les choses se sont stabilisées, mais les chaines de production de Yéo Frais tournent 7 jours sur 7 depuis le début de la crise. « Globalement l’ultra frais est en hausse de 7 %, le marché des yaourts de 5 % ; et nous peinons toujours à répondre à la demande », décrit l’industriel.

Il constate une demande en hausse de 20 % dans la grande distribution, une baisse de 80 % dans la restauration et une capacité de production en baisse de 15 %. Un casse-tête.

« Ce bouleversement inédit nous a conduit à rationaliser notre gamme de produits et à nous concentrer sur les grandes références de marques distributeurs. Nous avons arrêté les petites références complexes qui monopolisaient des lignes de production pour privilégier les conditionnements importants. Notre stratégie c’est : du volume, du volume et du volume ! »

Des embauches malgré le trou d’air

Yéo Frais qui produit 2000 tonnes de yaourts, lait UHT et crème fraîche par semaine, emploie 200 salariés à Toulouse. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, en hausse de 20 % en 2019 et voyait l’avenir en rose avant la crise sanitaire.

« Le trimestre que nous venons de vivre va fortement impacter l’exercice 2020, et je ne suis pas encore capable de dire dans quelle mesure. Ce qui est certain, c’est que nous retournons en mode dégradé au moins jusqu’à la fin de l’année, mais crise ou pas, nous ne renoncerons pas aux embauches », indique le dirigeant. Yéo Frais prévoit de recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs d’ici septembre. Objectif ? Mettre en place une nouvelle organisation de la chaîne qui ne fonctionne pas encore en continu le week-end, pour augmenter la capacité de production du site toulousain. « Recruter va nous permettre de retrouver de la souplesse, d’augmenter les cadences pour répondre à la demande des marchés et de prendre des marchés supplémentaires », conclut-il.

Béatrice Girard

Sur la photo : Jérôme Servières, le directeur général de Yéo Frais veut embaucher pour augmenter sa capacité de production. Crédits : Félix Marchet.