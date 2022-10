Catherine Mallet, Club ETI Occitanie : « Être un point d’entrée vers les ETI régionales »

Catherine Mallet, pourquoi un Club ETI Occitanie ?

Avant tout, c’est un club créé par et pour les ETI. C’est cette caractéristique qui m’a animée. Il y a évidemment beaucoup d’offres à Toulouse en matière de réseaux mais ils sont centrés sur les secteurs d’activité et non sur la taille des entreprises. Or, les ETI ont des contraintes spécifiques. Nous sommes souvent définies par ce que nous ne sommes pas : ni des grands groupes, ni des PME. Il était donc important de pouvoir se réunir entre dirigeants d’ETI pour échanger sur nosproblématiques et aller au-delà de ce qui était déjà fait par Les Échos et Deloitte avec Impulsion ETI. Nous voulions quelque chose de plus opérationnel qu’un cercle de rencontres.

Justement, comment ce club va-t-il fonctionner concrètement ?

Il y aura trois niveaux. Premièrement, les directeurs généraux des ETI membres se rencontreront trois à quatre fois par an autour d’une problématique particulière. Ensuite, les N-1 vont s’organiser en commissions dont les thématiques ont été décidées par les premières ETI membres. Aujourd’hui, elles sont au nombre de cinq : talents et RH ; RSE ; international et export ; transformation digitale ; logistique et distribution. De nouvelles commissions pourront se constituer en fonction des besoins et les responsables des départements concernés se réuniront à leur rythme. L’objectif est de mettre en commun des bonnes pratiques pour, par exemple, rédiger des notes blanches qui seront présentées lors des rencontres des dirigeants. Enfin, nous souhaitons que le Club ETI Occitanie soit ouvert à l’extérieur. C’est-à-dire que, si un travail est fructueux sur une thématique particulière, nous allons le partager avec notre environnement, lors d’une manifestation, une à deux fois par an, qui servira notre territoire. Notre ambition est ainsi de créer une boite à outils utilisable par tous. Par ailleurs, si le club est évidemment centré sur les ETI, nous nous laissons la possibilité d’accueillir de grosses PME, qui sont des ETI en devenir, ou des filiales de grands groupes qui ont un pouvoir de décision en local et donc un fonctionnement similaire au nôtre. Il faudra également être ouvert aux sollicitations extérieures et au volonté de rencontres d’acteurs du territoire, comme le CEA, qui a déjà fait part de son intérêt. Le club doit être un point d’entrée vers les ETI régionales.

Vous êtes-vous fixé des objectifs chiffrés enterré d’adhérents ?

Déjà, il faut savoir que l’Occitanie compte seulement 315 ETI, ce qui est relativement peu étant donné la taille du territoire, d’où l’intérêt d’inciter des PME à passer le cap, malgré les contraintes que cela peut engendrer. Cela représente 6 % des ETI françaises, et elles sont essentiellement concentrées en Haute-Garonne et dans l’Hérault. Toutefois, elles emploieraient 156.000 personnes dans la région. Je m’étais fixé une trentaine d’adhérents la première année pour atteindre rapidement une soixantaine afin d’avoir une vraie dynamique. Aujourd’hui, le Club ETI Occitanie compte une vingtaine de membres, principalement à Toulouse et en ex-Midi-Pyrénées. Mais il est essentiel d’avoir une deuxième jambe en ex-Languedoc-Roussillon, avec leur propres commissions, car je crois beaucoup aux rencontres physiques et à la proximité. C’est aussi pour cela que nous organisons un lancement le 19 octobre prochain à Montpellier.

Sur la photo : Directrice déléguée finance et communication d’Actia Group, Catherine Mallet a pris la présidence du tout nouveau Club ETI Occitanie. Crédit : Actia.