Chez CacaoFages, le chocolat érigé en œuvre d’art

Noël est déjà un lointain souvenir. À la mi-janvier, Jérémy Fages, 33 ans, a déjà la tête dans sa bulle pascale. « La création est ma partie et mon moteur. Alors, je mets déjà tout à plat pour créer des prototypes et je fais des essais en termes de volume, de poids, de boitage », admet ce Lotois d’origine, élevé entouré de potagers et de plantes aromatiques.

Pour ne rien faire comme les autres, il imagine une collection inédite autour de l’aviation et du spatial. Alors mieux vaut se préparer à déguster des lapins pilotes d’aéronefs et des poules cosmonautes. « J’aime me surpasser, aller plus loin. J’évite de stagner dans mon domaine. Je suis en recherche tout le temps », explique ce jeune patron.

Bardé d’une kyrielle de diplômes en cuisine, en hôtellerie restauration et en pâtisserie, il effectue un stage déterminant dans une chocolaterie. Ce fut une révélation. Car ce féru de dessin au fusain et de peinture y trouve la matière première idéale pour sculpter. « Avec le chocolat, je peux mélanger mes deux passions, la cuisine et l’art. » Il met en pratique ses compétences à la maison Pillon avant de s’installer à Nice. Une première expérience professionnelle de courte durée car Jérémy comprend, à ce moment-là, qu’il veut voler de ses propres ailes pour laisser libre court à sa créativité.

« Proposer quelque chose qui ne soit pas ordinaire »

Comme il ne fait pas les choses à moitié, il se forme en droit et en économie et s’associe à son frère aîné, Sylvain. Cet ancien salarié d’Airbus prend en charge la gestion des ventes et le volet administratif du commerce. Une mécanique bien huilée qui fonctionne. « On ne se marche pas dessus et on est complémentaires. » Ensemble, ils ouvrent une première boutique, rue Réclusane, dans le quartier Saint-Cyprien. « Il nous a fallu du temps pour trouver cet espace. On voulait de la place pour proposer quelque chose qui ne soit pas ordinaire. »

Autour de la cuisine centrale surmontée d’une verrière dans laquelle Jérémy officie, une galerie d’art a été aménagée dans laquelle il expose ses quinze sculptures en suspension, telles que des masques incas, réalisées à partir d’une tonne de chocolat périmé.

Après l’ouverture d’un second point de vente dans le quartier Saint-Georges il y a un an, les deux frères pensent déjà à la suite. Peut-être à la fabrication de son propre chocolat.

En attendant, l’entreprise CacaoFages, composée de treize salariés, savoure la récompense du guide des Croqueurs de chocolat dans la catégorie Harmonie. Ce prix la classe parmi les dix meilleures chocolateries de France.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Jérémy Fages et ses créations chocolat. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.