Commerce. Les cavistes satisfaits de la cuvée 2020 malgré la crise

Les confinements et couvre-feu successifs, le climat d’incertitude et la morosité ambiante n’entament pas les bons chiffres des commerces de vin. En 2020, l’enseigne Nicolas a enregistré une hausse d’activité de 5 à 15% en magasin selon les périodes, avec des pics à 20% en décembre dernier, et jusqu’à 100% certains mois sur internet.

« Dès le premier confinement, nous avons été reconnus comme commerce essentiel ce qui nous a permis de rester ouverts. Nous avons néanmoins décidé, en mars, de fermer pendant plus de quinze jours le temps de mettre en place un protocole sanitaire sérieux pour nos 500 caves et 765 collaborateurs », explique Christopher Hermelin, directeur communication et marketing de Nicolas.

L’autre raison pour laquelle les cavistes ont particulièrement bien vécu la crise est évidemment liée à la fermeture des cafés et des restaurants. « Il y a eu une mécanique de report de la consommation dans ces établissements vers une consommation au domicile. Pour les achats de vin, la clientèle a privilégié les commerces de proximité, qui présentent des conditions sanitaires plus favorables que les grandes surfaces et qui répondent aussi au besoin de la clientèle de retrouver du lien », estime le porte-parole de l’enseigne.

Rajeunissement de la clientèle

Christophe Gomez-Fourtet, qui a repris en novembre 2018 le magasin Nicolas de la rue des Filatiers, à Toulouse, confirme une hausse de chiffre d’affaires de 20% sur l’année écoulée, avec des mois d’été à plus de 50%. « J’ai pu constater un rajeunissement et une plus grande diversité de ma clientèle, avec beaucoup plus d’étudiants », souligne le gérant. Dans les faubourgs aussi, la tendance est la hausse. Olivier Freissinaud, à l’origine de l’Instant Caudalie, avenue Camille Pujol, attaque son troisième exercice avec le sourire. « Ma cave est récente. Je suis dans une dynamique de hausse de chiffre d’affaires qui s’est confirmée en 2020 avec une augmentation de 40%, au-delà des 15 à 20% que je prévoyais. J’ai beaucoup travaillé durant le premier confinement. La livraison à domicile et la vente en ligne ont bien fonctionné. Le couvre-feu à 18 heures, en revanche, est problématique. Même en restant ouvert non-stop toute la journée, j’enregistre un manque à gagner. »

« Des paniers plus gros »

Pour certains cavistes néanmoins, le bilan de l’année 2020 est un peu plus contrasté. La baisse de l’activité BtoB n’est pas passée inaperçue. « Nous ne nous plaignons pas car, depuis le début de la crise sanitaire, nous pouvons rester ouverts et travailler mais nous avons été impactés par la fermeture des bars et des restaurants, qui représentent 25% de notre chiffre d’affaires annuel », explique Valérie Antérieu-Lecomte, gérante de La Boutique des vins et de l’épicerie fine La Boutique des saveurs, dans le quartiers des Carmes.

À Toulouse, comme ailleurs en France, les cavistes ont cependant tous ressenti une démarche « hédoniste » chez leur clientèle qui s’est tournée, particulièrement durant la période des fêtes, vers des marques plus prestigieuses ou des gammes de prix plus élevées. « Les clients n’ont pas été plus nombreux mais ils avaient envie de se faire plaisir », confirme Valérie Antérieu-Lecomte. « Les paniers étaient plus gros, ce qui explique le pic d’activité en décembre. »

Johanna Decorse

Sur la photo : Valérie Antérieu-Lecomte, gérante de La Boutique des vins et de l’épicerie fine La Boutique des saveurs, a connu un pic d’activité durant les fêtes de fin d’année. Crédit photo : Hélène Ressayres - ToulÉco.