Coucoo : « Nos projets sont vertueux sur le plan environnemental »

Messieurs, comment vous-êtes vous intéressés au lac de Montbel ?

L’Agence Ariège Attractivité qui avait découvert notre concept d’éco-domaine est venue nous chercher et a présenté le projet à l’IIABM et à la communauté de communes du Pays de Mirepoix. Nous avons senti auprès de ces acteurs une vraie volonté de reprendre en main ce site pour lui donner une vocation environnementale et touristique. De notre côté, nous avons eu un véritable coup de cœur pour ce lieu, au paysage très fort.

Comprenez-vous l’opposition suscité par votre projet ?

Les opposants au projet nous font passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne portons que de beaux projets à taille humaine, des pépites en pleine nature, qui respectent l’histoire du lieu, s’intègrent dans le paysage et qui sont vertueux sur le plan environnemental. Il n’est pas question pour nous de créer cinquante sites en France. Le développement pour le développement n’est pas dans notre philosophie ni notre ADN.

Les associations écologistes jugent pourtant votre projet incompatible avec les enjeux environnementaux…

A l’issue de l’inventaire dressé par le bureau d’études Nymphalis, nous nous sommes engagés avec la communauté de communes à mettre en place un plan de gestion environnemental avec des actions précises pour répondre aux enjeux naturels du site. L’ensemble du projet est pensé dans une logique d’éco-construction. Pour être exemplaires lors de la phase de travaux et éviter les risques de tassement du sol avec des engins, nous avons opté pour un chantier par l’eau, à l’aide de barges. Nous serons aussi exemplaires dans l’exploitation du site en matière d’économie d’eau et d’électricité et de tri des déchets. Le traitement des eaux usées des hébergements et du bâtiment d’accueil se fera en phytoépuration et pour les bains nordiques, nous avons développé un système de traitement à l’ozone qui réduit de 95 % le recours au chlore.

Et sur le plan de la conception ?

Les cabanes seront réalisées par une entreprise de Montélimar mais nous avons déjà identifié de nombreux partenaires locaux. L’entreprise de charpente Weingartner, à Varilhes va s’occuper de la structure bois du bâtiment d’accueil. L’ensemble des menuiseries seront réalisées par la société ariégeoise Dumortier et les paniers dîners et petits déjeuners seront composés avec des produits achetés auprès de fournisseurs locaux, dans un rayon de moins de 30km.

Recueilli par Johanna Decorse

Sur les photos : Emmanuel de la Bedoyère et Gaspard de Moustier, les deux fondateurs de la société Coucoo. Crédit Coucoo.

Une cabane de l’éco-domaine Coucoo Grands Cépages, aménagé dans une ancienne gravière, sur la communes de Sorgues, dans le Vaucluse. Crédit Fabien Viallat