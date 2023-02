Où l’on reparle du projet de cabanes de Montbel, en Ariège, avant une consultation du public

Autour de la Maison du lac de Montbel, des gendarmes ont été déployés. Des agents du renseignement territorial sont également présents. À l’entrée du parking, un petit groupe d’opposants au projet de parc résidentiel de loisirs porté par la société Coucoo, comprenant vingt-cinq cabanes disséminées sur les abords du lac à niveau constant, patientent au soleil. Ils n’ont pas été autorisés à assister à la « réunion d’échanges » qui se tient au même moment, ce vendredi 17 février, dans la grande salle de la Maison du lac.

Seuls les habitants de la commune de Montbel et les élus locaux y ont été conviés par Emmanuel de la Bédoyère et Gaspard de Moustier. Pour les deux fondateurs de Coucoo, l’objectif de la matinée est de convaincre de l’exemplarité de leur projet « à taille humaine » et « éco-responsable », mais aussi de présenter leurs nombreux soutiens politiques. Christine Téqui est venue en personne. « Dans tout projet, il y a éviter, réduire, compenser. Si vous me demandez quelle lettre je vais retenir, ce n’est certainement pas éviter. Je suis pour ce projet », a martelé la présidente du Département de l’Ariège.

Mais aucun argument n’a pu altérer la conviction de certains habitants et membres d’associations de protection de l’environnement, dont le collectif À pas de loutre. « Nous ne sommes pas opposés au projet en lui-même mais à l’emplacement qui a été choisi. Le lac à niveau constant est un réservoir de biodiversité clairement identifié. Si vous êtes vraiment sincères et dans une démarche éco-responsable, alors vous ne pouvez pas installer vos cabanes ici », ont répété à plusieurs reprises durant la matinée des opposants au projet. Alain Marek, de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), se montre catégorique : « Des espèces vont périr. Votre projet ne respecte pas la flore et la faune. Nos 7000 adhérents sont contre. »

Demande de nouveau permis

La démonstration voulue par les dirigeants de Coucoo ne semble donc avoir convaincu que les convaincus, chaque bord campant sur ses positions. Elles s’illustreront sans doute une nouvelle fois dans le cadre de la procédure de participation du public par voie électronique (PPEV) lancée par le maire de Montbel et qui se déroulera du 27 février au 30 mars. À l’issue de cette étape réglementaire, la municipalité pourra alors signer un permis d’aménager modificatif, le premier permis ayant été suspendu en avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. Saisie en référé, la juridiction avait justifié sa décision par l’absence d’étude d’impact, document que la société Coucoo a depuis réalisé et joint à une nouvelle demande de permis.

Avant même la signature du prochain permis d’aménager, les opposants au projet de cabanes de Montbel ont fait savoir qu’il l’attaqueraient en justice. Ils comptent notamment s’appuyer sur les récents avis de la Mission d’autorité environnementales (MRAE) qui pointe les lacunes de l’étude d’impact réalisée par Coucoo. « Nous n’avons jamais réalisé autant d’études et jamais nous n’avons connu une telle opposition. Cela fait quatre ans que nous faisons tout ce qu’on nous demande, nous suivons les étapes. Maintenant, c’est à la justice de trancher sur le fond. On ne va pas se battre toute notre notre vie. Nous n’avons pas les moyens d’un grand groupe », ont expliqué à la presse les dirigeants de Coucoo à l’issue de cette matinée.

Johanna Decorse

Sur les photos : La partie du lac de Montbel dite à niveau constant, la seule encore en eau en ce mois de février, a été choisie par l’Institution interdépartemantale pour l’aménagement du lac de Montbel afin d’accueillir le projet d’éco-domaine porté par la société Coucoo. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.