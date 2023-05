Cabanes de Montbel : de nouveaux permis accordés mais des avis défavorables

À l’arrêt depuis plusieurs mois, le projet de cabanes sur les rives du lac de Montbel, en Ariège, est relancé. Au terme d’une procédure de participation du public par voie électronique (PPEV) lancée par le maire de Montbel entre le 27 février et le 30 mars dernier, la commune vient d’accorder à la société Coucoo de nouveaux permis d’aménager et de construire, dits modificatifs. Les permis d’origine avaient été suspendus en avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse en raison de l’absence d’étude d’impact, document que Coucoo a depuis réalisé et joint à ses nouvelles demandes de permis.

Pour la mairie de Montbel, « l’ajout de l’étude d’impact et de la participation du public par voie électronique répond à la demande du juge des référés et permet une amélioration qualitative du projet en termes d’évaluation de son impact environnemental et en termes de concertation ».

À l’occasion de la consultation, 1067 participations ont été recueillies émanant pour 60 % de l’Ariège, 30 % des départements limitrophes et 10 % du territoire national. « Une majorité des contributeurs s’oppose à ce projet, les contributeurs favorables sont essentiellement des élus », a précisé la mairie de Montbel. Pour le collectif À pas de loutre, opposé au projet et qui a fait le décompte des avis, son « rejet avoisine les 80 % ». En attendant l’examen « sur le fond » de l’affaire par le tribunal administratif, il laisse planer la menace de nouveaux référés suspensifs.