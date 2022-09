Coup de froid attendu sur l’immobilier toulousain

Ne pas se fier aux apparences. Voilà en substance le message délivré par les notaires en cette rentrée. « Si le bilan immobilier des douze derniers mois est encore bon, la pause se fait déjà sentir et l’on s’attend très rapidement à de nettes baisses des volumes de ventes », a souligné Frédéric Giral, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, en commentant les actes enregistrés entre juillet 2021 et juin 2022. Sur cette période, ils pointent un volume d’échanges toujours spectaculaire (+7,8 %), soit 37.200 transactions sur l’ensemble de la Haute-Garonne. « Une hausse qui a d’ailleurs profité aux appartements, aux maisons et aux terrains à bâtir. »

L’hyper-centre a atteint son plafond de verre`

Avec un prix médian de 3210 euros/m2 dans les appartements anciens enregistré sur cette période, Toulouse est, en 2022, la septième ville la plus chère de France et gagne un rang par rapport à 2021. Pourtant, dans plusieurs quartiers, et notamment dans l’hyper-centre, qui affichaient ou dépassaient les 5000 euros/m2, les prix baissent ! Illustration dans la zone Saint-Aubin, place Dupuy (5000 euros/m2) en baisse de 1,6 %, aux Carmes (5120 euros/m2) en baisse de 4,6 %, au Capitole (5260 euros /m2) en baisse de 1,5 %, à Saint-Georges (5290 euros/m2) en baisse de 1 %, et à Saint-Étienne (5420 euros/m2), en baisse de 2,4 %. « La typologie de la clientèle toulousaine n’est pas celle de Bordeaux (deuxième ville la plus chère de France, NDLR) », pointe maître Henri Chesnelong, expert immobilier à la chambre des notaires. « Malgré quelques biens prestigieux et des revenus importants, le marché de l’hypercentre a sans doute atteint son plafond de verre. »

Dans la Ville rose, par ailleurs, de grandes disparités subsistent d’un quartier à l’autre (1400 euros/m2 dans les quartiers du Mirail, contre plus de 5000 euros/m2 dans l’hyper centre).

Enfin, si aucun effet 3e ligne ne se fait sentir pour l’heure, des faubourgs plus accessibles tirent leur épingle du jeu. C’est le cas de La Patte d’Oie (en hausse de 10,7 % ), avec un prix médian à 3950 euros/m2, Saint-Cyprien, à 4680 euros/m2 en hausse de 3,2 %, ou encore les Amidonniers et Saint-Michel, à 4270 euros/m2, en hausses respectives de 5 % et 2,3 %.

Depuis l’été, les prix baissent

« Le changement de ton s’est fait sentir depuis cet été », constatent les notaires dans les avant-contrats et c’est, selon eux, « sur le marché des maisons que c’est le plus flagrant, avec des prix médians d’achats à 308.000 euros, contre 310 000 euros au printemps dernier. Ce n’est sans doute que le début », prévient Frédéric Giral. Principales raisons ? Frappés par l’inflation et des budgets plus serrés, les acheteurs subissent aussi la hausse des taux de crédit (actuellement à 2 % sur 20 ans), adossés à un taux d’usure à 2,57 %, toujours trop bas, qui grippe le marché. Cet été, Meilleurstaux.com évaluait déjà qu’à Toulouse, 20 % des dossiers n’étaient plus finançables et que les refus augmentaient en continu de 15 %. Poussée par les courtiers qui dénoncent des milliers de dossiers de financement en souffrance, la Banque de France a promis d’augmenter significativement ce taux d’usure le 1er octobre prochain. Mais il n’est pas certain que cela suffise à relancer la machine.

La solution ne vient pas du neuf

Et l’immobilier neuf dans tout ça ? Dans la Ville rose, berceau du logement neuf, les indicateurs ne sont pas bons. Au premier semestre 2022, les ventes ont chuté de 19 % à Toulouse et de 14 % dans l’aire urbaine par rapport à l’année dernière, indique l’Observer de l’immobilier toulousain. Les investisseurs ne représentent plus qu’un acheteur sur deux dans l’aire urbaine avec des ventes en baisse de 12 %. Les promoteurs continuent d’alerter les élus sur la pénurie déjà bien présente. « Nous craignons que les logements neufs ne soient bientôt plus accessibles qu’à une poignée d’acheteurs à Toulouse, car l’une des principales conséquences de cette pénurie sera la hausse des prix », prévient Laétitia Vidal, la présidente de l’Observer de l’immobilier toulousain. C’est semble-t-il déjà le cas, avec un prix moyen à 4518 euros/m2 à Toulouse, en hausse de 4,5 %.

Béatrice Girard

Sur la photo : La pénurie de logements neufs pourrait entraîner une hausse des prix selon les promoteurs. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.