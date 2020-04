Covid-19. L’économie de Haute-Garonne, portée par l’industrie, sera durement impactée

Réunis lors d’une conférence de presse par téléphone ce mercredi 7 avril, le président de la CCI de Toulouse Philippe Robardey et le directeur régional de la Banque de France Stéphane Latouche, n’ont pas caché leur inquiétude : après une belle année 2019 sur le plan économique en Occitanie, le scénario 2020 prévoit « un choc extrêmement sévère ». « Au niveau national, l’économie tourne à deux tiers de ses capacités, et c’est pareil en Occitanie », indique Stéphane Latouche, qui dévoilera d’ici le mardi 14 avril une étude plus détaillée concernant la région.

L’industrie au ralentit

À en croire la dernière enquête de la Banque de France, l’industrie a connu une baisse d’activité de 48% en France depuis le début du confinement. Le nombre de jours de fermeture exceptionnelle est de cinq jours en moyenne sur dix jours de confinement au mois de mars, mais varie de un jour dans la pharmacie à près de huit jours dans le secteur du matériel de transport (Airbus a fermé cinq jours). « En Occitanie, l’industrie fonctionne en mode dégradé depuis le 23 mars. Il y a des difficultés à faire respecter les protocoles sanitaires, à trouver des effectifs disponibles, et on constate des défauts d’approvisionnement sur certaines matières premières », indique Pascal Robert, en charge des études à la Banque de France en Occitanie. Seule l’industrie agro-alimentaire maintient une bonne tenue, portée par la demande des grandes et moyennes surfaces. Côté aéronautique, « beaucoup de questions se posent sur l’avenir, et nous attendons les décisions d’ATR et Airbus sur le réajustement des cadences ». Dans la foulée de cette conférence de presse, Airbus a justement annoncé sa décision de réduire sa production de 30% environ.

Selon les chiffres de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, sur le premier trimestre 2020, la baisse de chiffre d’affaires anticipée atteint 71% dans les transports. Pour Philippe Robardey, « l’aéronautique est très gravement touchée car les compagnies aériennes au niveau mondial ont déclaré un impact attendu de plus de 250 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 880 milliards de dollars. Probablement qu’il y aura un effet domino. Il y aura des conséquences sur les avionneurs et sur l’ensemble de la supply chain, mais aussi sur toute l’économie. En effet, c’est une industrie où le niveau de qualification et de salaire est élevé, et donc qui tire la consommation et l’immobilier dans notre département ».

Risque de perte en compétences

Pour le moment, ni la CCI ni la Banque de France ne se risquent à des prévisions précises sur le deuxième trimestre, ne sachant pas quand ni comment le confinement sera levé. Néanmoins, le président de la CCI de Toulouse estime que la reprise du secteur aéronautique dépendra largement de la stratégie du Gouvernement pour le secteur : « les aides accordées aux avionneurs et les conditions pour bénéficier de ces aides seront déterminantes. Au moment où l’activité repartira, il faudra être en capacité de proposer des produits modernes innovants, et qui fassent la différence sur le théâtre de la compétition mondiale ».

Ce qui implique de ne pas avoir perdu, sur l’autel de la crise, les compétences dans les entreprises. Alors que le président de Thales, Patrice Caine, vient d’annoncer le gel des projets d’investissement non prioritaires, Philippe Robardey s’inquiète : « Actuellement la logique des entreprises est de ralentir l’investissement, donc la R&D, mais si tout le monde adopte cette posture dans l’aéronautique, il y aura des conséquences considérables. L’enjeu, c’est la perte ou le maintien des compétences et donc, la capacité, ou pas, de redémarrer le moment venu. »

Sophie Arutunian

Sur la photo : Un salarié de Latécoère travaillant sur une pièce de fuselage. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.