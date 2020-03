Covid-19. La Région Occitanie en renfort de l’État pour l’aide aux entreprises

Après une réunion organisée avec le Préfet d’Occitanie dans la matinée de jeudi, la présidente de la Région Occitanie a fait connaitre plusieurs mesures à destination des entreprises en difficultés à cause de l’épidémie de coronavirus. « Nous devons tout faire pour protéger au maximum nos entreprises et leurs salariés. J’ai des échanges quotidiens avec les acteurs économiques de l’Occitanie qui confirment la nécessité d’agir vite et fort », indique Carole Delga. Elle a néanmoins rappelé que « dans notre pays, on peut travailler en sécurité, nous avons les capacités de protéger les travailleurs », souhaitant passer « un message de mobilisation générale ». Le préfet Étienne Guyot a quant à lui affirmé : « Aller travailler est indispensable pour l’économie, pour le fonctionnement du pays et pour que l’ensemble de la chaîne économique puisse continuer de fonctionner ».

Trésorerie des entreprises : 13 millions d’euros pour renforcer le fonds de garantie et de prêts

La Région arrive en complément du fonds de bpifrance (dispositif de 300 milliards d’euros de garantie) « en s’adressant plus particulièrement aux TPE et PME en difficulté » précise Carole Delga, avec une enveloppe de 13 millions d’euros. Sur cette somme, 8 millions d’euros seront consacrés au dispositif « Prêt Rebond Occitanie » : un prêt à taux 0%, dont les remboursements peuvent être différés pendant deux ans puis échelonnés. Il s’adresse aux PME à partir d’un an d’existence (avec un bilan). La région Occitanie participera aussi au fonds de solidarité mis en place par l’État à hauteur de 25 millions d’euros et abondera de 10 millions d’euros le fonds pour les entreprises en difficulté créé l’an dernier pour faire face aux mouvements sociaux.

À noter que Carole Delga a proposé au Premier ministre mercredi que le seuil des entreprises éligibles au fonds de solidarité passe de 70% de perte de chiffre d’affaires à 40%. Les Régions ont aussi proposé que la gestion de ce fonds soit décentralisée au niveau régional « pour plus de proximité et d’efficacité ».

Dans les prochains jours, la présidente de Région organisera une concertation avec les présidents des treize Départements de l’Occitanie pour agir de façon partenariale et auprès du tissu associatif. D’ores et déjà 5 millions d’euros sont débloqués « pour le secteur associatif, culturel et sportif », y compris l’événementiel, qui souffre durement de la baisse d’activité.

Sophie Arutunian

Sur la photo : A Toulouse, les bars et restaurants sont particulièrement touchés depuis le début de la crise du coronavirus. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.