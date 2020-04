Coronavirus. « Les experts-comptables travaillent d’arrache-pied pour aider les entreprises »

Philippe Coulonges, comment la crise actuelle est-elle vécue par les experts-comptables ?

C’est un moment très difficile. Nous sommes nous -même confinés, nous avons dû nous réorganiser en urgence et instaurer au maximum le télétravail, avec une véritable problématique de disponibilité de l’information, de la matière première, à savoir les pièces comptables. En effet, certains clients n’ont pas de comptabilité dématérialisée et sont en 100% papier. Nous travaillons d’arrache-pied depuis le début de la crise, et nous avons fini par trouver, au fur et à mesure, une sorte de normalité dans l’anormalité.

Quelle est votre rôle aujourd’hui ?

Nous sommes une sorte de courroie de distribution entre les TPE/PME et les institutions, nous avons un rôle d’accompagnement. L’administration communique plutôt bien, le problème n’est pas la qualité, mais la quantité d’informations à traiter. Nous sommes en veille permanente pour appréhender tous les textes émis par le Gouvernement, que ce soit sur les cotisations sociales des salariés, des indépendants, le fonds de solidarité nationale et régional, et la gestion ô combien problématique des demandes de chômage partiel.

Pourquoi les demandes de chômage partiel posent-elles problème ?

Il y a énormément de dossiers en souffrance, pour lesquels nous n’avons pas encore pu faire la demande de chômage partiel, tant le site de la Direccte est pris d’assaut, et non dimensionné pour un tel afflux, en si peu de temps. Sachant que la date buttoir pour déposer les demandes est au 15 avril, c’est très anxiogène pour les chefs d’entreprises, commerçants, artisans, et pour nous ! Les indemnités ont dû être versées par les chefs d’entreprises à leurs salariés, sans savoir si leurs dossiers sont acceptés.

Y a t-il un décalage entre les annonces du Gouvernement et la réalité du terrain ?

C’est sûr qu’il y a des déçus. Quand le personnel politique fait des annonces, il ne rentre pas dans le détail pratique. Certaines entreprises, au moment de remplir les dossiers, se rendent compte qu’elles ne sont pas éligibles aux aides. Les chefs d’entreprises de taille moyenne se sentent lésés, car nombre d’aides permettent aux salariés de maintenir leurs revenus, mais eux n’ont pas droit au chômage partiel, et pas forcément droit au fonds de solidarité (destiné aux entreprises de moins de dix salariés et de moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires, NDLR). Alors que l’entreprise est à l’arrêt, le chef d’entreprise, lui, n’a droit à rien.

Les défaillances d’entreprises sont inévitables selon vous ?

Le ministre de l’Économie a parlé de la pire récession depuis 1945. Je ne vois pas comment cela pourrait se faire sans casse. On se prépare à des faillites, et nous nous sommes déjà rapprochés du Tribunal de Commerce de Toulouse dans cette optique. Les mesures prises par le Gouvernement vont atténuer les effets de la crise, ou bien les lisser dans le temps, mais on peut craindre en effet un nombre important de défaillances.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Philippe Coulonges, président de l’ordre des experts comptables de Toulouse Midi-Pyrénées. Crédits : DR