Covid-19. Reprise du travail partielle chez Airbus

Après une fermeture temporaire de ses usines en France et en Espagne la semaine dernière, Airbus a décidé de rouvrir ses sites de production dans le cadre d’une activité partielle, pour certaines activités ciblées ou pour répondre à la demande de livraison de certains clients.

À partir ce lundi 23 mars, dans les usines de Saint-Martin-de-Touch et de Saint-Eloi, dédiée aux mâts-réacteurs ou encore au Delivery Center, à Colomiers, quelques salariés volontaires vont progressivement tester de nouvelles configurations de travail. Selon les syndicats, ils seraient un millier. Sur les chaînes d’assemblage, ces personnels travaillant en équipe, vont opérer des vacations de six heures pour ne pas avoir à se croiser une fois leur temps de travail achevé.

« Une équipe travaillera le matin pendant six heures et partira ensuite déjeuner à son domicile. Une journée entière de travail sera comptée à chaque salarié. Une seconde équipe arrivera après le déjeuner. Cela laissera deux à trois heures pour nettoyer tous les outillages, les postes de travail et les vestiaires », explique Françoise Vallin, coordinatrice CFE-CGC chez Airbus.

Pour « la non-production », les équipes vont aussi tourner et alterner télétravail et in situ, a précisé Airbus qui n’a pas encore eu recours au chômage partiel. L’industriel a en revanche conclu avec les syndicats majoritaires, FO en tête, la CFTC et la CFE-CGC, un accord groupe impliquant pour tous les salariés qui n’auraient pas travaillé durant la période de confinement un rattrapage des heures ou des jours perdus d’ici la fin 2020.