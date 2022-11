Crise énergétique. Onze collectivités d’Occitanie prennent des engagements

À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, onze collectivités de la région Occitanie s’engagent auprès du réseau de transport d’électricité RTE « à consommer moins, particulièrement en cas de situation très tendue sur le système électrique ». Il s’agit de la Région Occitanie, de l’association des maires et des élus de l’Ariège, de la métropole de Perpignan, des villes de Blagnac, Colomiers et Perpignan, et des syndicats départementaux de l’Énergie de Haute Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne et Aveyron.

Elles promettent de « relayer le dispositif EcoWatt dans les espaces publics le plus largement possible », de « promouvoir les éco-gestes à adopter par les entreprises et nos concitoyens » ainsi que de réduire ou décaler leur « consommation d’électricité, à travers des actions concrètes, en particulier sur le chauffage électrique, l’éclairage des sites et monuments publics, l’éclairage public ou encore sur les heures de recharge des flottes de véhicules électrique ». Au niveau national, ce sont 90 collectivités qui ont pris de tels engagements lors du salon qui a eu lieu à Paris du 22 au 24 novembre.