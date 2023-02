Cybersécurité. « L’Occitanie est la région la plus attaquée de France, hors capitale »

Marc Sztulman, Cyber’Occ devient un service d’urgence en cybersécurité, de quoi s’agit-il ? Pourquoi cette évolution ?

Nous souhaitions accélérer. Jusqu’à présent, Cyber’Occ était le centre régional dédié à la cybersécurité et proposait essentiellement une mise à disposition de ressources, sous forme de formations, de conseils, d’un annuaire des acteurs régionaux spécialisés… Mais pas de réponse immédiate en cas d’incident.

Dès le mois de mars, nous devenons donc le centre de réponse à incident public régional, accessible à toutes les structures, de la TPE au grand groupe en passant par les collectivités, avec un numéro de téléphone unique. Le budget dédié à ce développement est de 1,4 million d’euros, cofinancé par l’État, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et la Région Occitanie. Un budget qui sera sans doute amené à évoluer en fonction du volume de sollicitations. En effet, nous pensons qu’en la matière, la marge de manœuvre est importante car, actuellement, le ratio est d’une seule plainte déposée pour 250 cyberattaques. Je rappelle pourtant qu’une entreprise attaquée sur deux finit en liquidation judiciaire et, jusqu’à présent, ces entreprises se sentaient un peu orphelines.

Pourquoi avoir choisi la région Occitanie pour développer ce « guichet unique » ?

C’est une volonté nationale car la région Occitanie est la plus attaquée de France (hors Ile-de-France, NDLR). Sans doute aussi parce que nous disposons déjà d’un tissu très dense d’opérateurs spécialisés en cybersécurité. Entre Montpellier et Toulouse, nous en recensons environ un millier. C’est deux à trois fois plus que la moyenne des autres régions. À terme, toutes les régions auront leur propre guichet, mais à ce stade, l’État nous laisse la main pour le mettre en place.

Concrètement, qu’allez-vous proposer aux victimes de cyberattaque ?

Nous allons les accompagner sur le long terme, dès l’attaque ou la suspicion d’attaque. Si celle-ci est avérée, nous intervenons dès la démarche de dépôt de plainte ; pour cela, nous mettons d’ailleurs en œuvre un partenariat avec la gendarmerie. Ensuite, nous accompagnons l’entreprise dans le temps pour l’aider à renforcer son système à travers un parcours de trois à six mois en fonction de son budget, ses attentes et son exposition aux risques. Notre but n’est pas la résilience, c’est-à-dire d’aider l’entreprise à revenir à l’état antérieur. C’est au contraire de l’aider à renforcer son système, car on sait que les pirates informatiques ne passent jamais deux fois de la même façon.

Quels sont nos points faibles pour être la région la plus attaquée de province ?

En réalité, c’est la structure même de notre tissu économique régional qui nous rend très vulnérable. Elle fait de nous « le gâteau le plus appétissant dans la vitrine », et c’est un point faible !

Il faut réaliser que les cyberattaques fournissent un retour sur investissement phénoménal en seulement cinq ans aux pirates. C’est comme si vous investissiez 500 et que vous récupériez 5000. Ce marché-là est plus rentable que les fausses pièces d’avions ou les faux médicaments. Donc, à l’échelle de certaines de nos entreprises qui sont des fleurons internationaux, on imagine ce que cela donne. Mais si ces grandes entreprises ont les moyens de se défendre, c’est bien moins le cas de la chaîne des sous-traitants de rang 2, 3 ou 4 qui sont eux, particulièrement exposés.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Marc Sztulman explique que la structure même de notre économie régionale, nous expose aux cyber attaques. Crédit : DR.