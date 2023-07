Dans le Lot, La brasserie Ratz se fait mousser depuis vingt-deux ans

Fondée en 2001 dans le Lot où elle a relancé la bière artisanale, la brasserie Ratz produit chaque année 16.000 hectolitres, en fûts ou en bouteilles – qu’elle vend dans tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, cavistes et cafés-hôtels-restaurants. En vingt-deux ans, la PME a mis au point une vingtaine de recettes de bières naturelles, non pasteurisées et non filtrées. Quatorze fois médaillées au concours général agricole, elles se déclinent en blonde, ambrée, brune ou encore IPA dans trois gammes, tradition, bio et R de Ratz.

Pour accompagner le Tournoi des 6 nations 2023 et la prochaine Coupe du monde de rugby, l’autre passion de son fondateur Christophe Ratz qui a joué 3e ligne, la brasserie lotoise a sorti en février dernier deux nouvelles bières aux couleurs du XV de France. Depuis sa création, elle a fait du marché local son terrain de jeu. À défaut de pouvoir s’approvisionner en malt et en houblon dans la région Occitanie où la filière brassicole émerge à peine, elle se fournit auprès de la Malterie d’Issoudun, dans l’Indre.

Johanna Decorse

Sur la photo : Céline le Moigne, responsable administrative et commerciale et Christophe Ratz, fondateur de la société Ratz. La brasserie artisanale a sorti en février deux nouvelles bières aux couleurs du XV de France à l’occasion du Tournoi des 6 nations 2023 et de la prochaine Coupe du monde de rugby. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.