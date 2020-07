Trois Toulousains lancent Houself pour imaginer et construire des maisons autonomes

A 28 ans, ils ont de la suite dans les idées, ils sont déterminés. Léo Jacquin, Raphaël Auria et Jacques-Yves Baumann se sont rencontrés sur les bancs de l’école Supecam. Une fois diplômés, tous trois embrassent alors des carrières prometteuses d’ingénieur dans l’industrie aéronautique, navale et ferroviaire. Très vite, l’ennui les gagne. « Ce travail ne me plaisait pas. Je n’en voyais pas la finalité car il lui manquait un sens », pointe sans mâcher ses mots Léo Jacquin. Autre point négatif : « la gestion était inhumaine », tranche-t-il.

A ce moment-là, le hasard fait bien les choses, il visionne le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. « Ce fut l’étincelle », se souvient-il. Il décide alors d’abandonner sa carrière professionnelle confortable pour concevoir avec ses deux amis un guide pratique consacré à l’éco-construction. Une idée abandonnée un an plus tard « devant la complexité de la tâche » et « de son manque de sens », là-aussi. Mais entre temps, ils se forment pour diversifier leurs compétences : Léo à l’économie de la construction, Raphaël à l’énergie et à la thermique du bâtiment et Jacques-Yves passe un CAP de charpentier. Pour appliquer leurs connaissances grandeur nature, ils bâtissent une maison laboratoire à Montréjeau (Haute-Garonne).

Une quinzaine de clients

Les voilà désormais fin prêts à concevoir et rénover des maisons sans béton, construites avec des matériaux écologiques bio-sourcés, ou recyclés. Enfin presque. Afin de ficeler juridiquement leur projet, ils optent pour une Scop ( société coopératives de production) et Houself est fondée en février dernier. Mais la pandémie douche leur projet. Les trois entrepreneurs ne baissent pas pour autant les bras et ouvrent une campagne participative de 13.000 euros qui s’achève le 11 juillet pour combler le manque à gagner laissé par la crise. Fin juin, ils avaient obtenu 11.000 euros.

Mais déjà, le trio compte une quinzaine de clients pour un chiffre d’affaires de 15.000 euros. Pour booster leur entreprise, ils proposeront à la fin de l’année un service d’aide à la création de jardins en permaculture et une offre de conseils pour aider ceux et celles qui veulent se lancer dans l’éco-construction en toute autonomie.

Audrey Sommazi

Sur la photo, de gauche à droite : Jacques-Yves Baumann, Raphaël Auria et Léo Jacquin. Crédits Houself - DR.