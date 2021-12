Depuis Toulouse, l’agence de design global Nacarat annonce la couleur

Elles ont réalisé des chartes couleurs et matériaux pour une vingtaine de villes en France dont Toulouse, Lille ou Nîmes. Ont accompagné des bailleurs sociaux sur tout le territoire pour le traitement chromatique des façades de leur parc de logements, conseillé AkzoNobel, l’un des leaders mondiaux de la peinture et aidé la cristallerie Baccarat à identifier son « ADN coloré ».

En quinze ans, les trois associées fondatrices de Nacarat ont développé une palette d’activités et de clients. Cette agence de design global, qui fédère aujourd’hui un collectif de sept femmes, s’est spécialisée depuis sa création en 2005 dans la mise en valeur d’espaces, d’architectures, de marques et de produits par la couleur. Une organisation rare, pour un métier rare qui valent à Nacarat d’être peu connue du grand public. Mais architectes, services d’urbanisme, aménageurs et promoteurs ont référencé depuis longtemps cette structure unique en son genre en France.

Coloriste conseil du Grand Lyon pour toutes ses opérations de renouvellement urbain, Nacarat a été choisie en 2019 face à quatre équipes d’architectes pour concevoir la charte d’aménagement des 256 espaces d’accueil de Veolia Eau. À Toulouse, Oppidea a fait appel à elle pour « créer du lien » par la couleur et les matériaux entre les différents îlots des Zac de Borderouge et de la Cartoucherie. Son savoir-faire en matière d’urbanisme et d’habitat a d’ailleurs convaincu Nacarat d’imaginer une « boîte à outils » à destination des bailleurs sociaux et des promoteurs qu’elle commercialisera d’ici juin 2022 sous forme numérique.

Un outil de différenciation

« La couleur a un vrai impact sur la perception des espaces. Elle peut les agrandir ou les réduire, les rendre chaleureux ou froids. La couleur est ce que l’on voit en premier mais on y réfléchit pourtant en dernier. Chez Nacarat, nous voulons inverser cela en pensant la couleur dès le départ pour utiliser tout son potentiel. Au-delà de son impact sur l’espace, elle peut être un outil de différenciation, marquer l’identité d’un lieu, d’un territoire ou d’une marque, traduire une dimension luxueuse ou pas, segmenter une ligne de produits… Notre ADN, c’est évidemment l’architecture mais nous avons aussi beaucoup à apporter au-delà de l’esthétisme urbain. Nos recherches chromatiques, notre méthodologie et nos outils de création des harmonies sont une valeur ajoutée qui peuvent intéresser les secteurs du luxe, de l’automobile, de la cosmétique ou de la mode », explique Soizic Blanchard Boucault, l’une des trois associées de Nacarat.

L’agence toulousaine intervient déjà auprès de nombreux industriels français et étrangers. Elle a notamment conçu le design couleur d’aires de jeux pour Ludoparc, développé des gammes de couleur pour Terreal ou pour des spécialistes de l’isolation thermique par l’extérieur comme l’Allemand STO ou le Français Myral. Nacarat, qui est aussi organisme de formation, vise les 600 000 euros de chiffre d’affaires en 2022.

Johanna Decorse

Sur les photos : Les trois associées de Nacarat Color Design, agence de design global experte en couleur créée à Toulouse en 2005. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.

Nacarat a conçu la charte d’aménagement des 256 espaces d’accueil de Veolia Eau. Crédit : Nacarat Color Design.