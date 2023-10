Depuis l’Aude, la conserverie la Truitelle nage en eau claire

Tout est parti d’un changement de vie pour François Isambert. Cet ancien journaliste, passé par les rédactions de La Marseillaise, Midi Libre, Canal Plus et, à la fin de sa carrière, par le journal municipal de Montpellier, a décidé en 2007 de quitter la capitale héraultaise pour se mettre au vert dans les Pyrénées audoises. Une petite annonce sur la vente d’une pisciculture en pleine nature à La Fajolle, hameau de douze habitants perché à 1100 mètres d’altitude, a servi de déclic. Le rédacteur reconverti en éleveur de poissons jusqu’en 2019 a aussi profité de cette expérience pour élaborer ses propres conserves qu’il vendait sur les marchés de Lavelanet et de Quillan.

Installé durablement dans la haute vallée de l’Aude, François Isambert a décidé de développer cette activité en créant, en 2020, avec deux associés, la conserverie la Truitelle. « Nous mettons en boîte exclusivement de petites truites de montagne pour des raisons gastronomiques, écologiques et solidaires. L’objectif est de proposer aux consommateurs une alternative à la consommation d’espèces marines menacées par la surpêche, notamment la sardine. Privilégier de jeunes poissons, entre 6 et 8 mois, nous permet aussi de limiter notre impact environnemental en réduisant la quantité de farines de poissons marins nécessaire pour les nourrir », explique le dirigeant.

Label bio et agrément Esus

Première et unique conserverie de petits poissons à afficher le label Agriculture biologique, la Truitelle est sans doute aussi l’une des rares à se prévaloir de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus) délivré par la puissance publique. « Le département de l’Aude est l’un des plus pauvres de France et la haute vallée de l’Aude, un territoire qui a été durement touché par la désindustrialisation. Notre projet est de participer à une redynamisation du territoire en employant à la production des personnes éloignées du monde du travail, en situation de handicap ou ayant le statut de réfugié. Aujourd’hui, 100 % de notre chiffre d’affaires ont une utilité sociale », explique François Isambert.

Lancées sous la marque la Truitelle, en 2020 dans le réseau des épiceries fines puis à l’automne 2021 dans les magasins bio, les conserves audoises ont fait leur entrée en juillet dernier sous le nom « Audouce » en grande distribution. Son périmètre se limite encore à l’Occitanie mais, déjà, l’enseigne Carrefour étudie la possibilité d’une marque de distributeur à l’échelle nationale.

Pour accompagner son développement commercial, la conserverie vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme d’investissement non coté en faveur d’entreprises à impact, Tudigo. Son objectif est de lever 400.000 euros d’ici mi-novembre auprès de citoyens intéressés par sa démarche écologique et sociale.

Trois piscicultures partenaires

En parallèle, la Truitelle est en phase d’acquisition d’une pisciculture à Saint-Rome-de-Cernon, dans l’Aveyron, pour sécuriser ses approvisionnements. Actuellement, la totalité des poissons qu’elle transforme est élevée en Occitanie, par trois partenaires, la pisciculture de La Fajolle dans l’Aude, celle du lycée aquacole de Lacanourgue, en Lozère, et la dernière, à Tarascon-sur-Ariège.

La jeune entreprise, qui emploie aujourd’hui six personnes et près d’une dizaine de salariés saisonniers dans son laboratoire d’Espéraza, a déjà produit en 2023 quelque 80.000 boîtes de conserves pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 180.000 euros. L’année 2024 devrait constituer un tournant pour la conserverie, qui table sur un volume d’activité de 580.000 euros. « Nous avons la capacité de produire dans notre laboratoire quelque 400.000 conserves par an. Nous n’aurons donc pas de difficulté dans un premier temps à suivre la demande. Mais si d’autres enseignes de la grande distribution nous sollicitaient, nous envisagerions la création d’un second atelier », précise François Isambert, qui ne cache pas ses ambitions : devenir le prochain leader européen de l’élevage de poissons écologique et éthique.

Johanna Decorse

Sur la photo : François Isambert, ancien journaliste et pisciculteur, a créé en 2020 à Espéraza, dans l’Aude, une conserverie bio de truites de montagne. Crédit : C. Deschamps.