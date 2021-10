Depuis le Gers, Despiau Chevalets se frotte au monde entier

L’histoire de Despiau Chevalets commence à s’écrire dans le Gers au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le grand-père des actuels dirigeants de l’entreprise, qui s’est détourné de l’exploitation familiale pour se faire charron, confirme sa passion pour le bois en créant sa propre scierie à Gimont. Son fils, violoniste, engagé dans des études à l’école des Beaux-Arts de Toulouse, la reprend dans les années 1970 au décès de son père, mais sa fibre artistique le rattrape. À défaut de pouvoir être luthier, il décide de s’intéresser au chevalet, cette partie en bois placée entre les encoches des ouïes d’un violon qui sert à maintenir l’espace entre les cordes et à transmettre leur son à la table d’harmonie. Cette pièce maîtresse qui réunit la forme, le design et le son parle à Jean-Louis Despiau.

« Il fabrique un premier chevalet et détruit le son de son instrument. Mais il se dit que s’il peut détruire le son, il peut aussi l’améliorer… Il réalise d’autres modèles. Des luthiers toulousains entendent parler de lui. Il est appelé par Étienne Vatelot, luthier de renommée internationale, qui valide ses découvertes. Mon père a trouvé une autre façon de dessiner le chevalet. Il révolutionné les formes. En 1984, il décide d’arrêter l’activité scierie pour créer Despiau Chevalets. À l’époque, il a beaucoup dérangé. Il n’y avait alors qu’un fabricant de chevalet en France, Aubert Lutherie », explique son fils, Nicolas Despiau qui, après dix-sept ans dans l’atelier de fabrication, gère aujourd’hui l’entreprise avec son frère aîné Pierre-Jean. Leur sœur les a aussi rejoints durant quelques années.

Les États-Unis, premier marché

Sous l’impulsion de cette nouvelle génération qui a travaillé à son développement commercial, la société Despiau Chevalets s’est lancée à la conquête du monde jusqu’à devenir l’un des quatre seuls fabricants de chevalets haut de gamme. Destinés à tous les instruments à cordes frottés, violons, altos, violoncelles, contrebasses, violes de gambe et violes d’amour, ses modèles sont vendus à 95% auprès de luthiers étrangers, essentiellement aux États-Unis et en Asie. Pour la matière première, l’entreprise se fournit exclusivement en érables sycomores trois fois centenaires qu’elle sélectionne dans les forêts de Bosnie-Herzégovine.

Cette essence, à la fois très résistante et très légère, répond le mieux aux exigences techniques des chevalets. Les troncs sont débités dans son atelier de Gimont, où le bois vieillira en moyenne trois ans avant d’être travaillé. Durement frappée par la crise sanitaire, la société gersoise, qui affichait 1,8 million d’euros de chiffre d’affaires en 2019, a vu son activité reculer de 40% l’année dernière. Elle est repartie doucement en 2021 avec la reprise des salons professionnels, des concerts et du marché américain.

Les arbres à sons s’épuisent

Entretemps, Despiau Chevalets a créé deux nouveaux produits, un coffret de tri qui permet aux luthiers de tester plusieurs modèles et plusieurs sons et un chevalet écoresponsable pour protéger la ressource en bois. « On recherche avant tout des arbres pour leur qualité acoustique mais on pratique aussi, par tradition, un choix esthétique et visuel pour trouver un bois dit sans défaut. Il n’est plus possible de gaspiller un bois aux qualités aussi rares », explique Nicolas Despiau. « Nous avons donc décidé d’affiner profondément nos critères de sélection pour couper moins d’arbres et protéger les forêts qui s’épuisent. »

Johanna Decorse

Sur les photos : L’entreprise Despiau Chevalets emploie seize salariés à Gimont, dans le Gers, où elle produit depuis 1984 des chevalets haut de gamme pour les instruments à cordes frottées. Crédits : Despiau Chevalets.