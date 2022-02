Gers. Despiau Chevalets met le bois en musique

C’est à Gimont, dans le Gers, que s’est écrite l’histoire de Despiau Chevalets. Fondée en 1984 par Jean-Louis Despiau, héritier d’une scierie familiale mais aussi musicien, l’entreprise conçoit et fabrique des chevalets haut de gamme pour tous les instruments à cordes frottées : violons, altos, violoncelles, contrebasses, violes de gambe et violes d’amour.

En réinventant la forme et le design de ces pièces de bois qui servent à maintenir les espaces entre les cordes, Despiau Chevalets s’est imposée au fil des années parmi les leaders mondiaux de ce marché de niche. Elle vend 95 % de sa production à l’export, notamment aux États-Unis et en Asie. Pour ses chevalets, l’entreprise n’utilise que de l’érable sycomore provenant de forêts de Bosnie-Herzégovine et de pays frontaliers, comme la Croatie et la Serbie. Le bois sélectionné est débité et vieilli en moyenne trois ans dans les locaux de Despiau Chevalets avant d’être travaillé et sculpté pour être vendu aux luthiers du monde entier.

J.D.