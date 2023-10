Depuis le Lot, Le Mouton Givré poursuit sa folle aventure aux côtés des surgelés Thiriet

Depuis son lancement à l’automne 2019, Le Mouton Givré s’est fait entendre et connaître à Paris, auprès du célèbre glacier Berthillon, et jusque dans les Vosges. Séduit par la démarche artisanale et écoresponsable de la petite société lotoise, la Maison Thiriet, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires surgelés, est entrée durant l’été à son capital à hauteur de 30 %. L’arrivée de ce géant de l’agroalimentaire, dont le chiffre d’affaires a atteint les 800 millions d’euros en 2022, marque un tournant pour Cinthia Born et Élodie Madebos, les deux fondatrices du Mouton Givré.

« La Maison Thiriet va nous accompagner dans notre développement en nous apportant un soutien financier et des supports techniques et logistiques. Nous avions besoin de nous structurer. Qu’une entreprise comme Thiriet, qui reste familiale, s’intéresse à nous, montre qu’on était sur la bonne voie. Ils veulent qu’on garde notre côté artisanal et nos valeurs, le zéro déchet et la valorisation de la laine française. C’est notre but depuis l’origine, développer une filière pour qu’enfin la laine ne soit plus considérée comme un déchet mais au contraire valorisée », explique Cinthia Born.

De Marguerite à Bertille

L’histoire du Mouton Givré a commencé en 2018 lorsque la couturière a été contactée par La Caussenarde, une association qui a pour but de valoriser la brebis caussenarde du Lot, pour une commande de capes et gilets en laine. Au contact des éleveurs, Cinthia Born s’est s’intéressée à la matière et à ses débouchés. « J’ai découvert que 80 % de la laine de mouton en France partaient à l’étranger pour revenir dans le territoire une fois tricotée. En reprenant mes cours de couture, je me suis rendue compte que la laine était un excellent isolant thermique. Une idée m’est alors venue », explique la jeune femme. C’est la rencontre avec Élodie Madebos, costumière depuis plusieurs années pour le théâtre et le cinéma, qui l’a décidée à lancer son projet de sacs isothermes 100 % naturels à base de laine, lin et chanvre.

Depuis la commercialisation en octobre 2019 de son premier modèle, le lunch bag Marguerite de 5,5 litres, la marque lotoise, installée à Cambres, près de Figeac, a décliné son concept zéro plastique, en 2020, avec le cabas de 26 litres Berthe. Deux ans plus tard sont arrivés le sac à dos Edmond et la housse de bouteille isotherme Lucette. La petite dernière du catalogue, baptisée Berthille, est une déclinaison en 9 litres de la grande Berthe. Chaque création s’appuie sur le combo gagnant de trois matières naturelles, la laine à l’intérieur et à l’extérieur, de la toile de lin et du chanvre pour les sangles et les biais.

Des recrutements à venir

L’entrée au capital de la Maison Thiriet s’est accompagnée d’une première commande de 24.000 pièces que Le Mouton Givré a sous-traitée temporairement à un atelier partenaire de la région parisienne. « Nous avons géré la logistique et l’achat des matières mais nous ne pouvions pas assurer la fabrication. L’objectif est évidemment de pouvoir réintégrer cette production en interne rapidement », souligne Cinthia Born. Avec l’enseigne Thiriet comme client, qui compte 250 points de vente en France en plus de son activité de vente en ligne et de livraison à domicile, Le Mouton Givré va devoir s’agrandir et recruter. En 2023, déjà, son chiffre d’affaires devrait faire un bond pour atteindre 1 million d’euros.

Johanna Decorse

Sur les photos : Cinthia Born et Élodie Madebos, les deux fondatrices du Mouton givrée. // Depuis le début de sa production, en octobre 2019, Le Mouton Givré a créé quatre nouveaux modèles de sacs isothermes en laine, lin et chanvre, entièrement fabriqués dans son atelier lotois. Crédits : Le Mouton Givré.