Des visites de vignobles audioguidées grâce à l’application web des Terrasses du Larzac

Une route des vins et visites de vignobles audioguidées : c’est le principe de l’application web lancée à la mi-octobre par le syndicat de l’appellation Terrasses du Larzac. Sur ce site internet, on retrouve les noms et les adresses des vignobles sous cette appellation, à l’ouest de Montpellier. Une carte GPS remplace la vieille carte en papier. Et les visites sont audio-guidées. Les voix de spécialistes, de vignerons ont été enregistrées pour expliquer ce que les visiteurs voient sur place.

Entretien avec Vanessa Méline, du syndicat de l’appellation Terrasses du Larzac.

Expliquez-moi comment fonctionne cette application web ? À quoi sert-elle ?

Il s’agit d’une application pour laquelle nous avons été partenaires d’une start up montpelliéraine qui s’appelle Vino Ways et qui a pour objectif d**’approcher la visite du vignoble de l’appellation de manière un peu originale,** en autonomie. En se déplaçant sur des itinéraires de route des vins. Une forme de nouvelle façon d’envisager la route des vins. On n’est plus avec sa vieille carte ou on a des routes dessinées, mais avec un objet digital qui permet d’avoir aussi plus de souplesse et d’improviser ses propres idées.

Vous avez mis les adresses des différents domaines où on peut se rendre . Des différents lieux qu’on peut visiter. Une fois qu’on suit votre itinéraire, on se rend sur place. En quoi la visite est différente de celle qu’on pouvait faire avec notre carte papier ?

Il y a plusieurs dimensions dans l’application. Elle a pour but de mettre en valeur l’appellation Terrasses du Larzac, une appellation qui se trouve à l’ouest de Montpellier, du côté de Gignac, Lodève jusqu’à Montoulieu, vallée de la Buèges.

D’une part, il y a une dimension purement annuaire œnotouristique. L’ensemble des domaines et des caves de l’appellation sont répertoriés. On a fait le choix aussi de mettre en avant nos partenaires et d’insister sur la dimension œnotouristique. Vous avez les endroits ou vous pouvez vous restaurer. Des restaurants qui ont des vin des Terrasses du Larzac à leur carte.

Ensuite, il y a une dimension collective route des vins où on a fait le choix d’un média un peu original qui est le podcast.

Donc on vous a concocté des itinéraires de route des vins thématiques. Il y a une route des vins autour de la géologie des Terrasses du Larzac. L’itinéraire s’appelle « Roche et paysages en terrasses du Larzac ». Plus exactement, vous allez avoir quatre points d’arrêt ou cinq points d’arrêt. Vous vous y rendez. Et là, vous avez une géologue avec qui on a travaillé, qui s’appelle Shauna, qui vous explique ce que vous voyez en fait.

Les roches que vous voyez et cette lecture de paysage par un géologue est complétée par des paroles de vignerons qui vont illustrer comment, justement, le sol et le sous sol influencent derrière les vignes et le raisin, et donc le vin qu’ils produisent.

En complément de cette route des vins en voiture, on peut s’arrêter dans un domaine, prendre rendez-vous dans un certain nombre de domaines. On a enregistré aussi des podcasts pour créer des balades à pied autour du caveau ou vous êtes accompagnés par la voix du vigneron. Sur la balade, il vous explique soit les cépages que vous avez sous les yeux, soit la biodiversité qu’il y a autour de sa vigne, soit sa façon de travailler ou son histoire.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

