Désemparés face à la crise sanitaire, les saisonniers de Lourdes interpellent l’État

Elle plaide pour une année blanche pour les saisonniers de la Cité mariale. Depuis le 21 novembre, Axelle Richardson, présidente du collectif des saisonniers fondé en octobre, a entamé une grève de la faim pour interpeller l’État sur la pauvreté grandissante des 2400 saisonniers de Lourdes. Car la crise sanitaire a un impact financier énorme sur ces travailleurs dont la majorité n’a pas travaillé depuis mars.

« Les saisonniers signent habituellement leur contrat en avril mais, avec le premier confinement au printemps, cela n’a pas été le cas et nous n’avons pas été mis au chômage partiel », explique cette réceptionniste dans un hôtel de Lourdes et mère d’une petite fille. « Faute d’avoir travaillé, près de 500 saisonniers arrivent en fin de droit en décembre. Nous sommes dans la précarité donc nous demandons à l’État l’octroi d’une année blanche et une reconnaissance de notre statut d’intermittent du travail, comme celui des intermittents du spectacle. »

Reconversion difficile

Le collectif a rencontré deux fois le préfet des Hautes-Pyrénées mais sans succès. « Lors d’une table ronde, il nous a indiqué qu’il fallait nous réinventer en faisant des formations dans les secteur des services à la personne mais ce personnel hautement qualifié existe déjà à Lourdes », souligne Emilie Vivian, membre du collectif. « Depuis le printemps, nous vivotons car le chômage partiel ne nous est pas accessible. Nous nous sentons abandonnés par l’État. »

Pour soutenir ces travailleurs, une aide alimentaire a été mise en place et une cagnotte en ligne lancée sur la page Facebook du collectif. Au-delà du cri d’alarme, l’action d’Axelle Richardson s’inscrit dans le cadre du mouvement « Pour un avenir possible » lancé par l’eurodéputé Pierre Larrouturou afin d’attirer l’attention sur une « justice sociale et environnementale ». « Une cinquantaine de personnes a commencé une grève de la faim en France pour alerter sur le désastre écologique et l’inaction du gouvernement », détaille la présidente du collectif. « J’ai une petite fille et je veux pouvoir la regarder sans honte, en me disant que je ne suis pas restée sans rien faire. »

Avec l’annulation des pèlerinages en raison de la crise sanitaire, Lourdes, deuxième ville hôtelière de France, a perdu près de 92 % de son activité.

Julie Rimbert

Sur la photo : Le 21 novembre, près de 200 saisonniers ont manifesté à Lourdes pour interpeller l’État sur leur détresse face à la crise sanitaire. Crédits : Collectif des saisonniers.