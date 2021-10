Données spatiales. L’Occitanie repérée sur la carte mondiale

Parmi les dix partenaires [1] du consortium retenu par l’État (dans le cadre du plan de relance) et le Cnes pour la création prochaine d’une place de marché européenne des données spatiales, quatre sont situés en Occitanie (Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Murmuration et Occitanie Data). C’est Dawex, entreprise lyonnaise spécialisée dans l’échange de la donnée, qui coordonne le travail commun.

Dans la lignée du grand projet d’observation de la terre Copernicus, l’enjeu est de peser à la fois dans le monde du spatial et des données, face aux États-Unis. « Certaines entreprises américaines comme celles travaillant sur la question du cloud [2], se servent des données comme d’un véritable carburant économique », estime Laurent Lafaye, cofondateur de Dawex. « Au niveau européen, il faut miser beaucoup plus qu’auparavant sur la collaboration », considère l’entrepreneur.

« Une initiative d’envergure nationale »

Mais à qui va s’adresser cette “Space Data Marketplace” ? « D’un côté, à ceux qui collectent les données d’observation de la terre via satellites et, de l’autre, à des entreprises qui savent utiliser et valoriser cette typologie de données », résume le dirigeant lyonnais qui donne des exemples concrets, en citant l’action de ses partenaires. « VisioTerra veut, grâce aux données, mettre en place un système de surveillance et d’alerte à propos de l’apparition d’algues potentiellement toxiques dans des plans d’eau accessibles au grand public. Altametris est elle une filiale de la SNCF qui se sert de la numérisation de toutes les infrastructures ferroviaires afin de redéfinir une meilleure stratégie de maintenance. Les données spatiales peuvent servir dans tous les domaines (environnement, infrastructures, mais aussi agriculture ou habitat, etc.). »

Occitanie Data est chargée de veiller au respect de règles déontologiques par la plateforme (respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), risques de biais dans les jeux de données, limitation de la pollution numérique, modèle économique équitable pour tous, questionnements autour de l’intelligence artificielle, etc.).

« Notre présence sur ce projet majeur montre que notre vision éthique du monde de la donnée est jugée pertinente par les industriels », se réjouit Olivier Auradou, directeur d’Occitanie Data. La plateforme devrait commencer à fonctionner début 2022. L’inscription des entreprises et des collectivités intéressées sera soumise à validation de la plateforme. La place de marché pourrait être ouverte au monde universitaire dans un deuxième temps. Le directeur occitan ne manque pas d’enthousiasme : « C’est une initiative qui démarre avec une envergure nationale et qui vise à créer une référence mondiale. On peut être fiers que l’Occitanie soit si bien représentée dans ce consortium. »

Matthias Hardoy

Sur la photo de Une : Exemple de données cartographiques qui pourra s’échanger sur la Space Data Marketplace. Crédit : Dawex. // Dans l’article : Le satellite LSTM développé par Airbus Defence and Space dans le cadre du programme Copernicus. Airbus Defence and Space est l’un des dix partenaires du consortium “Space Data Marketplace”. Crédit : Airbus Defence and Space.