Fondé à Toulouse en 2013, Proxidelice est un grossiste de produits locaux et bio pour les restaurations hors domicile. Produits frais, secs et surgelés sont distribués à 1175 sites de restauration collective tel que les restaurants d’entreprise, les cantines et les centres de santé. Cet été, l’enseigne fête la 23e édition du Printemps Bio, une campagne nationale dans toute la France coordonnée par l’Agence Bio. À travers des centaines d’animations proposées par les quelques 300 agriculteurs partenaires de Proxidelice, l’évènement vise à célébrer l’agriculture biologique et « à mettre en lumière tous les acteurs du bio » tel que la Chambre d’Agriculture et les Groupements Régionaux des Agricultures Bio.

Proxidelice a noté l’engouement croissant des consommateurs pour les aliments de saison bio, locaux et équitables. Cette campagne permettrait de sensibiliser encore plus de consommateurs à leur alimentation et à « une consommation respectueuse de l’environnement », notamment les jeunes. En effet, le grossiste affirme que chacun de ses fournisseurs et producteurs sont sélectionnés « sur leur démarche éco-responsable du développement durable ». Au sein des cantines scolaires, des menus bios (dont un végétarien) et des animations seront proposés pour participer à cette initiation.

Le Printemps Bio souhaite apporter « une approche pédagogique du champ à l’assiette ». Pour cela, les élèves bénéficieront de supports d’informations sur la provenance des produits et les écoles organiseront des visites d’exploitations agricoles. Cet enseignement du « bien manger » sera également transmis par des quizz à destination des enfants et des adolescents.

23ème édition du Printemps Bio, du 22 mai au 20 juin 2022.