Du génie dans la bouteille : une nouvelle génération dans le vin, la bière et les alcools

Il souffle en Occitanie comme un vin nouveau. Celui d’une nouvelle génération de cheffes et chefs d’entreprise qui ont décidé, sinon de casser les codes, du moins de mettre leur enthousiasme au service de Dyonisos. Ils sont jeunes diplômés, chefs d’entreprises ou encore ingénieurs en reconversion et tous partagent une même passion pour leurs terroirs, leurs vins, leurs bières ou leurs alcools.

Autre point commun : ils osent sans préjugés ni complexes. De quoi développer du nez dans les affaires et réinventer de nouveaux concepts en marketing pour les uns, s’adapter au changement climatique pour les autres, ou encore, imaginer de nouveaux circuits en oenotourisme... Et ça marche, comme en témoigne les nombreuses aventures développées dans ce dossier.